Italijanski analitičar: Vučić neće prihvatiti promene koje bi ugrozile njegovu vlast

Analitičar Italijanskog instituta za međunarodnu politiku iz Milana Đorđo Frušone (Giorgio Fruscione) izjavio je da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić uz pritiske zbog Kosova i spoljnopolitičke orijentacije Srbije, ukoliko bude i pritisaka zbog nepravilnosti oko izbora, „morati da ostavi mesto za pregovore sa opozicijom ili ponavljanje ili poništenje izbora“.

U intervjuu za Radio Slobodna Evropa Frušone je ocenio da Vučić neće dozvoliti promene koje bi ugrozile njegovu vlast.

„Može se očekivati da Vučić dopusti ponavljanje izbora. Samo se plašim da će on biti u mogućnosti da kontroliše i te ponovljene izbore“, rekao je Frušone.

Za razliku od Miloševića, dodao je, Vučić je okupirao i lokalne medije i ceo javni prostor.

„Dakle, ne postoji druga opcija osim njegove, i on je jedini branitelj srpskih interesa. Tako da ukoliko se ne promene ti uslovi, ne može doći ni do političkih promena. On to neće nikada dozvoliti, jer je to srž njegove vlasti“, smatra Frušone.

Po njegovim rečima, 2024. će biti „mrtva godina“ što se tiče promena u spoljnoj politici Srbije, ali da se Vučić tome i nadao te da je raspisao izbore sada pri kraju godine.

„Naime, proći će nekoliko meseci do formiranja vlasti, kao što je prošle godine trebalo sedam meseci. Takođe, ukoliko se vrati Donald Tramp u Belu kuću onda će doći do velike promene što se tiče pristupa Amerike kosovskom pitanju“, ističe Frušone.

On dodaje da se Vučić nada da će Evropa postati još konzervativnija nakon izbora za Evropski parlament 2024.

„Dakle, ukoliko Evropska komisija bude formirana sa koalicijom više u desno, skeptičnija prema proširenju i evropskom susedstvu, to će biti veliki vremenski razmak koji će predsednik Srbije koristiti da izbegava političku odgovornost za kosovsko pitanje“, ističe italijanski ekspert.

Po njegovim rečima, Vučić je Briselskim sporazumom iz 2013. faktički priznao nezavisnost Kosova.

„Zato što ako vi priznajete autonomiju jednog političkog sistema, ako se tu održavaju izbori na kojima učestvujete sa svojim listama, faktički priznajete autonomiju tih institucija i države. Dakle, Srbija je to već uradila pre deset godina. S druge strane, ponavljaće iste priče kako on neće parafirati i zbog toga nije potpisao Ohridski sporazum, da će on i dalje braniti srpske interese na Kosovu i Metohiji“, ocenjuje Frušone.

Italijanski analitičar rekao je da je iznenađen izbornim rezultatima i SNS i opozicije, jer je očekivao manje glasova za vladajuću koaliciju zbog Kosova i masovnih ubistava u maju.

„Nikada za vreme vladavine Aleksandra Vučića jedna opoziciona koalicija ili njen kandidat nisu dobili preko 20 odsto glasova. Dakle, to je ipak dobar rezultat što se tiče proevropske opozicije“, dodao je.

(Beta)

