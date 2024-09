Ivanović (NPS): Očekujemo da se posebna sednica Skupštine Srbije o litijumu konačno održi

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Aleksandar Ivanović izjavio je danas da Predlog izmene Zakona o rudarstvu i energetici, podrazumeva zabranu eksploatacije litijuma i bora, koji su potpisima podržali opozicioni poslanici, primorava vlast da se sednica parlamenta sa tom tačkom dnevnog reda, koju je vlast duži period odbijala, „konačno održi“.

„Takva inicijativa Narodnog pokreta Srbije i svih ostalih opozicionih kolega u Skupštini Srbije služi da se ogoli taktika vlasti, koja se ponaša kao agresivni lobista privatne kompanije, i na razne načine pokušavaju da obmanu građane Srbije uvodeći ovaj projekat na mala vrata, što je nedopustivo. Prema mišljenju stručne javnosti, realizacija takvog projekta bi imala nesagledive ekološke posledice po Srbiju i zato smo sve naše aktivnosti usmerili u pravcu stavljanja tačke na ovaj projekat“, rekao je Ivanović za list Nova.

On je kazao da, što se tiče vlasti, očekuje da će „kao i do sada pokušati na razne načine da obmanu građane Srbije, na isti način kako to rade i u slučaju Kosova i Metohije“.

„A onda kada pogubni rezultati njihove politike postanu vidljivi baš svima, onda nam najavljuju teške dane u kojima nema lakih rešenja. Ukoliko im dozvolimo da u kopanju litijuma zabodu samo jedan ašov, posle toga će sve biti kasno. Posledice će biti nesagledive. To im nećemo dozvoliti“, istakao je Ivanović.

Dodao je da je pre ove inicijative parlamentu, NPS pre više meseci na stranačkom Glavnom odboru jednoglasno izglasao Deklaraciju o zabrani kopanja litijuma i bora, a da je nakon toga predsedništvo stranke razrađivalo dalje delovanje u skladu sa tom deklaracijom, i jednoglasno donelo odluku da se preko njihovih narodnih poslanika takva inicijativa pokrene i u Skupštini Srbije.

„Svaki član stranke koji nakon donošenja ovakvih odluka i jasnog definisanja politike i pravaca delovanja stranke, odbije da tu politiku sprovodi u institucijama u kojima je kandidovan ispred stranke, suštinski istupa iz organizacije. Nadležni stranački organi su tu samo da to i konstatuju“, rekao je Ivanović.

NPS je 12. septembra saopštio da je iz članstva i poslaničkog kluba isključio Žarka Ristića jer je odbio da potpiše zahtev za održavanje sednice Skupštine Srbije o izmeni Zakona o rudarstvu i energetici.

(Beta)

