Javni čas kod Zmaj Jovine gimnazije u Novom Sadu: Nema nazad, ubijeni su ljudi

Ovoga puta je kraj, nema nazad, ubijeni su ljudi i neko za to mora da odgovara, rečeno je danas na javnom času etike kod Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu.

Pre časa, na kom su se bivšim i sadašnjim đacima Gimnazije, kao i okupljenim građanima kojih je bilo više stotina, obratli bivši učenici te gimnazije, novosadski novinari Igor Mihaljević i Marina Fratucan, kao i doajen Srpskog nardnog pozorišta Radoje Čupić, održana je akcija 15 minuta tišine za žrtve nesreće na novosadskoj železničkoj stanici 1. novembra.

Čupić je ocenio da je ovo javni čas sa kojeg nema bežanja, kao i da svaki ovakav čas predstavlja ispit zrelosti i novo polaganje mature.

„Korupcija duša je najgora korupcija koja može da postoji, a mi danas živimo među korumpiranim dušama“, rekao je Čupić.

Dodao je da je 5. oktobra 2000. godine mislio da je sve završeno i da neće morati da se ponavljaju protesti i blokade, ali da se sve nekako „izmaklo“ jer njegova generacija nije odradila stvar onako kako valja.

„Možda nije pošteno od mene, ali ja zaista očekujem od vas da vi sada odradite ovo kako treba i da se stvari vrate u normalu“, rekao je Čupić.

Novinarka Marina Fratucan je oceniła da je direktor Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ Radoslav Stojković izvinjenjem koje je uputio premijeru Milošu Vučeviću ponizio tu školu i Novi Sad, jer je, po njenim rečima, Jovina gimnazija simbol grada.

Ona je rekla da su se starije generacije kojima i sama pripada „zeznule“ posle 5. oktobra jer su zbog konformizma odlučile da zatvore oči na sve ono što se dešava, kao ida je do svega prvenstveno dovelo urušavanje obrazovanja.

„Ovde sada nema mesta za drugo mišljenje, nema ali, nema ako, ovde su ljudi ubijeni zato što neko nije znao da radi svoj posao i zato što je neko ukrao pare. Za to mora da se odgovara i nema ali“, rekla je Fratucan.

Novinar Igor Mihaljević poručio je studentima i gimnazijalcima da se ne pecaju na jeftinu manipulaciju i propagandu.

„Kada vas optuže da ste izašli na politički protest kažite da, nego šta je nego politički. Sve što je iole vredno u Res Publici tiče se politike. To ne znači da ste stranaki angažovani, to ne znači da ste članovi stranke, vi ste politička bića“, naveo je on.

Naveo je da je više od 40 fakulteta u Srbiji pod studentskim blokadama, da je to maraton te da ne dozvole da ih „omlitave praznici“ jer, kako je dao, „nema nazad“.

Više desetina učenika Gimnazije je tokom odavanja počasti poginulima na železničkoj stanici u Novom Sadu, stajalo u dvorištu škole.

Tokom javnog časa, ispred Zmaj Jovine gimnazije pojavili su se i studenti Akademije umetnosti koji su nosili crni flor sa 15 nacrtanih belih golubica na čelu kolone.

Oni su prethodno, zajedno sa svojim profesorima, ali i glumcima Pozorišta mladih, prošetali od spomenika Jovanu Jovanoviću Zmaju u istoimenoj ulici, do Srpskog narodnog pozorišta, da bi zajedno sa zaposlenima u tom teatru u 11.52 blokirali raskrnicu u centru Novog Sada.

(Beta)

