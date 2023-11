Jovo Bakić za BETU: Kriminalci neće predati vlast mirnim putem jer znaju da će ići u zatvor

Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Jovo Bakić izjavio je danas da bi građani Srbije trebalo da u što većem broju izađu na izbore 17. decembra i da glasaju, kako je rekao, za najmanje loše kandidate.

Bakić je u intervjuu agenciji Beta izrazio sumnju da će aktuelna vlast mirnim putem priznati eventualni izborni poraz.

Kazao je da je politička ponuda „daleko od dobre“ i da se „nažalost uvek pitamo ko je od opozicionara u službi režima“.

„Na svim stranama ima režimskih ljudi, međutim, postoje i kvalitetni ljudi u opoziciji koje bi trebalo podržati kao što je, na primer, Lokalni front iz Kraljeva. Ako ne izađemo na izbore u velikom broju, to će značiti sasvim siguran ostanak sadašnjeg režima. Ako izađemo na izbore postoji bar teoretska šansa da će se ova vlast smeniti“, rekao je profesor.

Na pitanje da li se sadašnja vlast može smeniti na izborima, Bakić je kazao da je to nemoguće.

„To je nemoguće, ali bitno je da se njihov legitimitet okrnji i da vidimo ko će i da li će neko iz opozicije sarađivati s režimom. Režimska opozicija je veoma rđava. Nepomenik (Aleksandar Vučić) je svoje ljude ubacio u pojedine opozicione stranke, a mnogi su i skloni prodaji“, ocenio je on.

Bakić je rekao da podržava proglas grupe intelektualaca koji su pozvali građane da izađu na izbore kako bi zaustavili eksploziju kriminala i korupcije društvu.

„Ja ću izaći na glasanje. Kada bih ostao kod kuće grizla bi me savest jer bi to bio ciničan stav. Kao što bi na izborima trebalo birati manje zlo, tako mislim da je manje zlo izaći na glasanje nego ostati kod kuće“, istakao je profesor.

Upitan da li postoji opasnost da vlast promeni izbornu volju građana, Bakić je kazao da „ovaj režim milom neće prepustiti vlast“.

„Jedina logika zbog koje se izlazi na izbore je da se što više razgoliti priroda režima“, smatra on.

Na pitanje kako bi opozicija trebalo da reaguje ako se 17. decembra otkrije izborna krađa, Bakić je rekao da bi odgovor naroda na izbornu krađu morao da bude ustanak.

„Nema nikakve dileme da bi u tom slučaju moralo da se krene u ozbiljno suprostavljanje režimu na ulici. Mislim da je to neminovno jer je režim kriminalizovan od vrha do dna. Kriminalci svakako neće predati vlast mirnim putem jer znaju da će ići u zatvor. Pribojavam se da bi pod kišobranom velikih sila moglo da dođe do nekakvog trulog kompromisa između režima i režimske opozicije u kome bi građani izvukli deblji kraj“, naglasio je Bakić.

Upitan da li bi Evropska unija (EU) i SAD priznale rezultate zasnovane na izbornoj krađi, profesor je kazao da je Zapadu najbitnije da se postigne dogovor oko Kosova.

„Ovaj režim mora da isporuči Zapadu sve ono što je obećao i prihvatio vezano za Kosovo. Sasvim je moguće da Zapad, zbog Kosova, zažmuri na izbornu krađu u Srbiji kako bi produžio vek aktuelnoj vlasti na čelu s nepomenikom. Mi koji smo nešto stariji pamtimo da je Zapad dve godine podržavao režim Slobodana Miloševića kao garanta mira na Balkanu“, naveo je Bakić.

Dodao je da velike sile sa Zapada sada igraju na kartu nepomenika da do kraja uradi posao koji mu je namenjen.

„To se dešava već 11 godina. Zapad je nepomeniku dozvolio, naročito u prvih nekoliko godina njegove vladavine, da u Srbiji radi bukvalno šta god hoće. Tek u poslednje dve tri godine krenulo je insistiranje na ostvarivanju obaveza iz poglavlja 23 i 24 koja se tiču vladavine prava, a ta poglavlja u pristupnim pregovorima s EU su bila aktuelna i pre deset godina“, objasnio je Bakić.

Komentarišući povremene kritike i leve i desne opozicije na račun njegovih antirežimskih izjava, Bakić je rekao da jedan profesor, koji nema stranku, ne može da bude kriv za neuspehe opozicije.

„Ovo je lično, ali ukazuje na nešto opštije. I proevropska i proruska opozicija su u nekoliko navrata kazali da sam ja kriv što oni loše stoje. Sad zamislite tu opoziciju kojoj je kriv jedan profesor, koji nema stranku i koji se ne bori za vlast. Nažalost, to veoma mnogo govori o kvalitetu pojedinih opozicionih stranaka“, zaključio je profesor Bakić.

(Beta)

