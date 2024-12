Kalas: Jedini put ka EU je normalizacija odnosa Beograda i Prištine

Nova visoka predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas (Kallas) izjavila je danas u Briselu da je jedini put do članstva EU normalizacija odnosa Beograda i Prištine.

„Jedini put do članstva u EU je normalizacija njihovih odnosa, na osnovu Ohridskog sporazuma“, napisala je Kaja Kalas na platformi Iks na kojoj je postavila fotografije odvojenih sastanaka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem (Albin).

I met @avucic and @albinkurti today.

The only way to EU membership is through normalisation of their relations, on the basis of the Ohrid agreement.

I welcomed the readiness to fully cooperate after the recent terrorist attack. Perpetrators must face justice. pic.twitter.com/SRChOiwPb2

— Kaja Kallas (@kajakallas) December 3, 2024

Kaja Kalas je dodala da pozdravlja „spremnost na punu saradnju nakon nedavnog terorističkog napada. Počinioci se moraju suočiti sa pravdom“.

Vučić se danas nalazi u jednodnevnoj poseti Briselu gde ima odvojene sastanke sa nekoliko visokih zvaničnika Evropske unije.

Predsednik Srbije će večeras biti na večeri koju za lidere zapadnobalkanske šestorke priređuje novi predsednik Evropskog saveta Antonio Košta (Kosta), u sklopu pripreme predstojećeg samita EU-Zapadni Balkan, koji će biti održan u Briselu 18. decembra.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com