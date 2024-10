Keli: Tramp je hteo generale kakve je imao Hitler, smatrao da je Hitler ‘uradio neke dobre stvari’

Džon Keli, penzionisani američki general koji je za vreme predsedničkog mandata Donalda Trampa najduže bio šef osoblja Bele kuće, ocenio je u intervjuima za Njujork tajms i Atlantik da se njegov bivši rukovodilac a sada ponovni kandidat za predsednika države uklapa u definiciju fašiste, i da je, dok je bio prvi čovek SAD, sugerisao da je lider nacista Adolf Hitler „uradio neke dobre stvari“.

Keli je jedan od generala kojima se Tramp bio okružio dok je bio predsednik SAD (2016-2020), a na mestu šefa osoblja Bele kuće bio je od 2017. do 2019. godine, podseća u današnjem članku agencija AP.

Izjave koje je dao u intervjuu nadovezuju se na upozorenja koja su u vezi sa Trampom dali najviši zvaničnici njegove administracije, penzionisani generali Mark Majli i Džim Matis. Majli, u to vreme šef američkog generalštaba, izjavio je u intervjuu za nedavno objavljenu knjigu novinara Boba Vudvarda „War“ (Rat) da je Tramp bio „fašista do srži“, a Matis je, takođe u intervjuu sa Vudvardom, rekao da se slaže sa izjavom svoga kolege.

Keli je poodavno kritičar Trampa i prethodno je za njega govorio da je američke vojne veterane nazivao „naivčinama“ i „gubitnicima“. Najnovije optužbe iznosi samo dve sedmice pred neizvesne predsedničke izbore na kojima Tramp ponovo hoće da postane šef države, a u slučaju pobede najavljuje da će dramatično proširiti obim korišćenja vojske na teritoriji SAD, i da će progoniti Amerikance koji su po njemu „unutrašnji neprijatelji“.

„Više puta je imao komentar: „Znaš, i Hitler je uradio neke dobre stvari“, rekao je Tramp, prema Kelijevom kazivanju za Njujork Tajmsa.

Keli je kazao da je takve razgovore obično sasecao konstatacijom da „ništa što je (Hitler) radio ne bi se moglo reći da je bilo dobro“, ali da je Tramp s vremena na vreme opet pokretao temu nacističkog lidera Nemačke, odgovornog za Drugi svetski rat (1939-1945).

U odvojenom intervjuu za Atlantik, Keli se prisećao Trampove ideje da su mu potrebni „nemački generali“. Onda bi ga Keli, kako je ispričao, pitao da li misli na „Bizmarkove generale“, misleći na nemačkog kancelara Otoa Fon Bizmarka u čije se vreme, u drugoj polovini 18. veka, Nemačka ujedinila, i sugerisao: „Sigurno je da ne mislite na Hitlerove generale“. Međutim, bivši predsednik mu je uzvratio sa: „Da, da, na Hitlerove generale“.

Trampova kampanja je opovrgla Kelijeve tvrdnje i saopštila da se on „pretvorio u klovna sa tim demantovanim pričama koje je sam izmislio“.

Kampanja Trampove izborne konkurentkinje iz Demokratske partije SAD, Kamale Haris, osvrnula se na upozorenja koja su dali Keli i drugi vojni ali i civilni zvaničnici iz doba prvog mandata bivšeg predsednika, pa je saradnik Kamale Haris, penzionisani brigadni general Stiv Anderson rekao novinarima da se „ljudi koji ga (Trampa) najbolje poznaju protive njegovoj kampanji“.

Anderson je rekao da bi voleo kad bi Keli u potpunosti podržao Kamalu Haris u njenom izbornom duelu sa Trampom, što Keli još nije učinio. Međutim, Kelijev nekadašnji savetnik, penzionisani pukovnik Kevin Kerol rekao je da bi Keli „pre uzeo da žvaće staklo nego što bi glasao za Donalda Trampa“.

Pre no što je postao šef osoblja Bele kuće, Keli je bio Trampov sekretar za unutrašnju bezbednost i nadzirao je nastojanja svog šefa da se duž granice sa Meksikom podigne zid, a bio je jedan od ključnih ljudi za sprovođenje politike Trampove administracije protiv migranata koja je dovela do razdvajanja hiljade roditelja-migranata od njihove dece. To je Kelija učinilo negativcem među mnogima na američkoj levici, pa i u očima same Kamale Haris.

(Beta)

