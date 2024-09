Kreni-Promeni od odborničkih naknada donirao Svratištu za decu skoro 1,3 miliona u hrani i odeći

Odbornici Kreni-Promeni u Beogradu odrekli su se dvomesečnih odborničkih naknada i donirali Svratištu za decu hranu, odeću i obuću u vrednosti od skoro 1,3 miliona dinara, saopštio je danas taj pokret.

Donaciju čine junske i julske odborničke naknade pokreta u Skupštini grada i u Skupštini Novog Beograda.

„Početak školske godine je poseban trenutak kada nove generacije dece kreću na svoje prvo putovanje ka obrazovanju. Ovom donacijom želimo da skrenemo pažnju na sudbinu dece koja nemaju iste šanse, koja su odrastala na ulici. Želimo da stvorimo društvo u kojem svako dete, bez obzira na okolnosti, ima priliku za budućnost“, navela je odbornica Kreni-Promeni u Skupštini Beograda Marina Pavlić.

Odbornica Iva Smiljanić rekla je da su po pitanju donacija kontaktirali i druge javne ustanove ali da one nisu prihvatile saradnju s pokretom.

„Ne osuđujemo ih zbog toga, želimo da ih razumemo, jasni su nam izazovi sa kojima se suočavaju i okolnosti u kojima oni rade, ali se nadam da ćemo u budućnosti i sa njima ostvariti saradnju i da ćete vi biti jedna svetla tačka i pokazatelj da može u jednom normalnom društvu da se prihvati pomoć koja je dobronamerna i svakako deci neophodna“, navela je Smljanić.

Koordinatorka Svratišta za decu Jasna Bratičević apelovala je na građane da se priključe akciji i doniraju hranu, odeću i obuću u prostorijama svratišta na Zvezdari ili na Novom Beogradu radnim danima od 8 do 18 a vikendom od 10 do 18 časova.

„Ne morate se najavljivati, možete doneti sve ovo što smo naveli, nama je to potrebno tokom cele školske godine, sve je to potrošna roba i nemojte misliti da imate nešto malo pa da možda zbog toga ne treba da dođete, kad se to malo prikupi i kad nas mnogo učestvuje u nekoj priči onda to može da dovede do velike promene“, navela je Bratičević.

(Beta)

