Kreni-Promeni: Peticiju za besplatne udžbenike za osnovce u Srbiji potpisalo više od 10.000 ljudi

Pokret „Kreni-Promeni“ saopštio je da je peticiju za besplatne udžbenike za sve osnovce u Srbiji od jutros, kada je pokrenuta, potpisalo više od 10.000 ljudi.

Taj pokret je u saopštenju precizirao da se onlajn peticijom traže besplatni udžbenici za decu koja pohađaju osnovnoškolsko obrazovanje.

„Do ovog trenutka peticiju je potpisalo više od 10.000 ljudi, a peticija je upućena ministarki prosvete Slavici Đukić Dejanović i ministru finansija Siniši Malom“, piše u saopštenju.

Taj pokret je naveo da je osnovnoškolsko obrazovanje obavezno za svu decu, a to znači da roditelji imaju obavezu da im obezbede udžbenike i propratna nastavna sredstva.

Dodao je da komplet udžbenika za učenike od prvog do četvrtog košta od 9.000 do 12.000 dinara, a od petog do osmog razreda između 15.000 i 20.000 dinara.

Naveo je da roditelj koji prima minimalnu mesečnu zaradu, mora da odvoji trećinu ili čak polovinu plate“ kako bi finansirao udžbenike za samo jedno dete, „ne uzimajući u obzir troškove oko nabavke svezaka, pribora, ranca, garderobe…“.

Podsetio je da ideja da država obezbedi osnovcima besplatne udžbenike nije nova, niti je bilo čiji hir.

„Mnoge države su uvele besplatne udžbenike,… i Crna Gora, Makedonija, Češka, Slovačka, Austrija, Nemačka…spisak je podugačak“, piše u saopštenju.

Kreni-Pokreni je naglasio da se tom spisku može dodati i Beograd jer će, kako je podsetio, osnovci iz Beograda ove godine imati besplatne udžbenike, a to zaslužuju i osnovci u ostatku Srbije.

(Beta)

