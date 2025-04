Kurije de Balkan: Makron prima Vučića – sramota za Francusku i Evropu

Francuski predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) danas organizuje radni ručak u Jelisejskoj palati na kojem će gost biti predsednik Srbije Aleksandar Vučić, što je poziv koji zvuči kao provokacija, dok je oko 100 srpskih studenata biciklista sa zahtevom poštovanja demokratskih vrednosti na putu ka Strazburu, piše list Kurije de Balkan (Le Courrier des Balkans).

Počasno dvorište Jelisejske palate je veoma široko, više nego dovoljno da primi oko 100 biciklista koji traže demokratske vrednosti u svojoj zemlji, a te vrednosti čine osnovu Evropske unije, navodi se u tekstu novinara Žan-Arnoa Derensa (Jean-Arnault).

Međutim, Makron nije izabrao da pozove studente bicikliste koji su 3. aprila krenuli iz Novog Sada da nose svoje zahteve, koje podržava velika većina građana Srbije, pred institucijama Strazbura.

„Ne, baš naprotiv. Makron je pozvao predsednika Srbije Aleksandra Vučića na ručak, osobu koja je na vrhu lanca korupcije, protiv čega se bore studenti“, navodi se u tekstu i dodaje da je korupcija uzela institucije i zemlju kao taoce, i svakim danom se krše principe i vrednosti koje Evropska unija i Francuska treba da promovišu.

Aleksandar Vučić je u nedelju uveče, najavljujući predstojeću posetu Parizu, imao osmeh na licu najavljujući da će time „još više nervirati one koji ne vole Srbiju“, ponovo mešajući državu i sopstvenu ličnost, ocenjuje se u tekstu.

„Ne znam da li Emanuel Makron voli Srbiju, ali znam da voli Aleksandra Vučića. I što više krši principe vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa, pa čak i obična pravila tržišne ekonomije, to više može da računa na podršku Francuske“, dodao je Kurije de Balkan.

„Da li Aleksandar Vučić prodaje svoju zemlju na komade Kini? Francuska se nada da će zgrabiti nekoliko mrvica. Srbija bez prestanka i sve više i više krši principe sloboda medija i prava novinara, kako izveštavaju Reporteri bez granica“, navodi se u tekstu.

S druge strane, Srbija dobija pohvale za napredak na evropskom putu. Vučić odbija da uvede evropske sankcije Rusiji, a Makron mu prodaje 12 aviona Rafal piše Kurije de Balkan i podseća na posetu Makrona Srbiji u avgustu 2024. godine, kad je postignut dogovor o prodaji borbenih aviona.

„Tada je Srbiju trebalo vezati za zapadni tabor i odvojiti je od Rusije. Sada, suočen sa protestima, Vučić pominje pretnje ‘obojene revolucije’ koja se navodno sprema od neke misteriozne obaveštajne agencije, nužno zapadne, u nadi da će dobiti podršku Rusije“, preneo je Kurije de Balkan.

U tekstu se dodaje da Rafali još nisu ni isporučeni ni plaćeni, a možda nikada neće biti, jer se ne zna gde bi Srbija mogla da pronađe tri milijarde evra da ih isplati.

„Bez obzira na to, obećanja o prodaji obavezujuća su samo za one koji žele da veruju u to. Ti virtuelni Rafali, daleko od udaljavanja Beograda od Moskve, dozvoljavaju lukavom Vučiću da Makrona drži na uzici, jer Francuska nikada ne kritikuje svoje klijente“, ocenio je list.

„O čemu će Makron da razgovara sa prijateljem Vučićem? O ruskoj pretnji, naravno, i o ponovnom naoružavanju Evrope, jer ne prođe dan a da Makron ne pomene to pitanje“, piše u tekstu.

Kurije de Balkan u oštrom tekstu dodaje da će Vučić sigurno ljubazno da sasluša Makrona, dok „u sebi razmišlja o sledećim kontaktima sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovim“.

„Međutim, da li branimo Evropu udvaranjem autokrati poput Vučića, u ime nesposobnih geopolitičkih strategija? Ne, naravno da ne. Evropski projekat se može spasiti samo beskompromisnom borbom za vrednosti na kojima se zasniva, a to su demokratija i vladavina prava. Samo to daje legitimitet Evropi i može je učiniti poželjnom za narode Balkana“, ocenjuje se u tekstu.

Danas su studenti biciklisti ti koji se bude i koji brane Evropu, dok Emanuel Makron evropski projekat sahranjuje u ime „moćne Evrope“, koja ga navodi „na pakt“ sa Vučićem, zaključuje Kurije de Balkan.

(Beta)

