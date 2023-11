Kurti: Iako je nacrt Statuta ZSO 'neuporedivo napredniji' to ne znači da je Kosovo zadovoljno

Premijer Kosova Aljbin Kurti ocenio je danas u Peći „neuporedivo naprednijim“ nacrt Zajednice srpskih opština (ZSO) koji su predložile EU i SAD, ali je dodao da to ne znači da je Kosovo zadovoljno sadržajem nacrta.

Kazao je da je dostavio primedbe Kosova na najnoviji nacrt Statuta ZSO, ali da ne može da ih iznese u javnosti „zbog poverljivosti“.

„Zbog poverljivosti nacrta, ne mogu ni da govorim o mojim primedbama i kritikama. One su veoma važne. Preneo sam to evropskom emisaru preko mog zamenika Besnika Bislimija 24. oktobra, dva dana pre našeg sastanka u Briselu“, rekao je on.

„Ovo je potpuno drugačiji nacrt, neuporedivo napredniji, ali to ne znači da smo zadovoljni, zato sam i ja uputio svoje primedbe i kritike“, rekao je Kurti novinarima u Peći posle posete Nacionalnom centru za džudo, gde je završena obuka pripadnika Kosovskih bezbednosnih snaga.

Kurti je ponovio da je potpis na nacrtu Statuta ZSO ponudio samo kao „deo paketa“, a ne kao posebnog dokumenta.

„Rekli smo da smo saglasni da potpišemo paket koji uključuje Osnovni sporazum, Aneks za implementaciju, kao i nacrt na koji smo prethodno uputili komentare, ali pošto nam je u Briselu rečeno da je normalizacija odnosa hitna, pristao sam da potpišemo uz ono što je potpisivanje i prihvatanje, ali samo kao deo paketa“, rekao je Kurti i dodao da je tražio da Kosovo dobije status zemlje kandidata za EU ​​i krene put prijema u NATO.

Evropski lideri su posle poslednjeg sastanaka na visom nivou u Briselu 26. oktobra javno izneli zahtev da Kosovo počne sa osnivanjem Asocijacije i da Srbija sprovede „de fakto priznanje“.

Upitan zašto se u ponedeljak nije sastao sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom koji je bio u Prištini, Kurti je novinarima kazao da nije izašao u susret zahtevu za sastanak jer ima i druge obaveze, ali se s Lajčakom susreo Besnik Bisljimi koji je zadužen za proces dijaloga sa Srbijom.

(Beta)

