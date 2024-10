Kurti: Srbija i dalje pretnja za Kosovo i druge na Balkanu

Premijer Kosova Aljbin Kurti ocenio je danas u Varšavi da Srbija i dalje predstavlja pretnju za Kosovo i njegove susede na Balkanu.

Koha.net je javila da je on na Bezbednosnom forumu u Varšavi opravdao akcije koje je preduzeo na severu posle oružanog napada u Banjskoj, napominjući da su preduzete u cilju povećanja bezbednosti i sprečavanja srpskog i ruskog uticaja.

On je govoreći na temu „Fokus na Zapadni Balkan: Veza geopolitike i evropskih integracija“ pomenuo oružani napad pre godinu dana u Banjskoj i napravio analogiju delovanja Rusije u Ukrajini sa delovanjem Srbije na Kosovu.

„Srbija, koja je danas ista kao što je bila u vreme Miloševića, nastavlja da preti svojim susedima, narušavajući suverenitet i teritoriju država, uključujući i Kosovo. To je kulminiralo terorističkim napadom u Banjskoj 24. septembra 2024. Njihov cilj je bio da imitiraju operaciju Rusije u Donbasu 2018. Nakon napada naša policija je zaplenila hiljade komada oružja“, kazao je Kurti.

Naveo je da nije preterano reći da je policija, ne samo zaštitila Kosovo, već i sprečila otvoreni sukob koji bi mogao da ima međunarodne posledice.

„Sve dok Srbija nastavlja da destabilizuje sever Kosova, Rusija pokušava da otvori nove sukobe“, rekao je Kurti.

Govoreći o pojačanom prisustvu policije na severu i odlukama u vezi sa tim delom rekao je da su one donete u cilju povećanja bezbednosti i proširenja zakonitosti.

„Kada govorimo o zaštiti i bezbednosti, nije dovoljno samo biti za to, već to i učiniti. Odbraniti napredak je isto što i braniti narod. Na severu smo osnovali nove policijske stanice, otvorili smo benzinske pumpe, a počela je i registracija preduzeća i to predstavlja napredak ka normalizaciji severa. Posvećeni smo obezbeđivanju sigurnosti i prosperiteta za sve bez obzira na etničku pripadnost. Danas, više nego ikada, potrebna nam je pomoć NATO-a, Poljske i saveznika da promovišemo mir“, rekao je on.

Kazao je da je konačni cilj Kosova članstvo u NATO i EU.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com