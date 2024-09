Lajčak na sastanku sa Miščević o očekivanjima od Srbije u kontekstu pristupanja EU

Specijalni predstavnik EU za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak izjavio je danas da je sa ministarkom za evropske integracije Srbije Tanjom Miščević na Bledu razgovarao o očekivanjima od Srbije u kontekstu pristupanja EU.

„Na marginama Bledskog strateškog foruma razgovarao sam sa Miščević o Planu rasta Zapadnog Balkana u kontekstu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i očekivanjima od Srbije“, napisao je Lajčak na društvenoj mreži Iks.

In the margins of #BSF2024, I spoke to Serbian Minister for European Integration @MINEIsrb Tanja Miščević about the Growth Plan for the Western Balkans in the context of Serbia’s 🇪🇺 accession and the 🇪🇺 expectations from Serbia. pic.twitter.com/FZYa5iKZ0R

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) September 3, 2024

On je prethodno saopštio da je učestvovao „u veoma pronicljivoj diskusiji“ o Zapadnom Balkanu i putu ka evropskim integracijama, koju je organizovala ministarka spoljnih poslova Slovenije Tanja Fajon.

Lajčak je danas trebalo da učestvuje na panelu o proširenju EU u okviru Bledskog strateškog foruma, zajedno sa Miščević i ambasadorom SAD u Srbiji Kristoferom Hilom.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com