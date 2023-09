Lazović: Želimo Srbiju na koju smo ponosni

Govornici na protestu Srbija protiv nasilja pozvali su večeras u Beogradu građane na zajedničku političku borbu protiv vlasti i upozorili da je na najavljenim izborima 17. decembra potrebno doneti odluku da se zaustavi „raspad Srbije“.

Poslanik Zeleno – levog fronta Radomir Lazović je u goovoru ispred Skupštine Srbije pozvao građane na zajedničku političku borbu protiv vlasti, koju je optužio za kriminal, korupciju i opšte uništavanje Srbije.

On je na 22. građanskom protestu „Srbija protiv nasilja“ rekao da je Srbija izuzetno bogata zemlja i da su njeni ljudi kroz decenije zadužili i svet, te naglasio da okupljeni i sada hoće državu na koju su ponosni.

„Želimo Srbiju na koju smo ponosni“ rekao je on, te ukazao da okupljeni već pet meseci traže ispunjenje zahteva protesta protiv nasilja i da, pošto vlast to ne želi, da je opozicija spremna to da uradi.

Po njegovim rečima, „umesto ispunjenja zahteva, dobili smo nove rijalitije, divljanje inflacije, rast cena, produbljavanje siromaštva i još veći kriminal“.

Lazović je ocenio i da se „Beograd raspada“, te podsetio da trećina njegovih građana u 21. veku nema kanalizaciju.

Ukazao je i na „saobraćajni haos“ u Beogradu kao i, kako je kazao, na „investitorski urbanizam“ za koji je ocenio da potiče iz sprege vlasti i kriminala.

„Hajde da se dogovorimo da zajedno promenimo ovu vlast i sistem koji nas uništava i okupira!“, rekao je Lazović.

Po njegovim rečima, potrebna je „kompletna promena sistema punog kriminala“, koji je uspostavila Srpska napredna stranka.

I kopredsednik stranke Zajedno i poslanik Nebojša Zelenović rekao je u govoru na protestnom skupu da na najavljenim prevremenim izborima 17. decembra „svi zajedno donosimo odluku da se zaustavi raspad Srbije“.

Zelenović je rekao da su poskupljenja robe i usluga u Srbiji neopravdana jer su cene veće nego u Evropi, iako su vezane za evro.

„Još jednu važnu odluku treba tada da donesemo: Mora da se završi ova saga o litijumu – 17. decembra donosimo svi zajedno odluku da nema kopanja litijuma i bora u Srbiji!“, rekao je Zelenović.

Kazao je da je „ovo poziv za zajedničku borbu“ i „poziv da kriminalci odu u zatvor“, a ne da budu u izbornim štabovima Srpske napredne stranke.

Zelenović je ocenio i da, ako je Vučić znao da je Milan Radojičić vodio ljude u Banjsku, i ako je komandovao tim oružanim napadom, da je onda Vučić „najveći kriminalac ikada“, a ako nije, da je „najveći nesposobnjaković koji je ikada donosio oduke u ovoj državi“.

(Beta)

