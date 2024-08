Lutovac: Vučić poziva opoziciju na dijalog ali ‘ne misli stvarno’

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac izjavio je danas da je sam način i ton kojim predsednik Srbije Aleksandar Vučić poziva opoziciju na dijalog, šalje jasnu poruku da on to „ne misli stvarno“, nego da se obraća domaćoj javnosti i međunarodnim akterima koji to od njega očekuju.

Lutovac je za „Danas“ reagujući na Vučićev poziv opoziciji iz Malog Zvornika, kazao da je taj njegov „nepristojan ‘poziv'“ ustvari poruka da se ne dolazi.

„Vučićev poziv, prevedeno sa njegovog propagandnog jezika u stvari znači: Zovem vas zato što je to dobro da se radi iz marketinških razloga, a ne zato što stvarno želim dijalog. Imate otvoren poziv, ustvari znači, javite se vi meni, pa ću videti kada ću moći da vas primim. To je kao kad vam u svakodnevnom životu neko kaže onako neodređeno: vidimo se, navrati“, ocenio je Lutovac.

(Beta)

