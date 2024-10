Lutovac: Vučića najviše brine otpor građana koji se preliva na ulicu

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac izjavio je danas da predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu vladu najviše brine „otpor građana eksploataciji litijuma, koji se iz parlamenta prelio na ulicu i preti da preraste u opštu pobunu“.

„Može se ispostaviti da će ova Vučićeva vlada platiti ceh svih prethodnih promašaja i loše politike, da će ovde litijum biti ono što su u Crnoj Gori bile litije“, istakao je Lutovac, u obraćanju članovima stranke okupljenim za sednicu Glavnog odbora DS. Pošto je „nedostajalo par članova za kvorum jer su u putu“, Lutovac je održao govor i pre početka sednice, da se ne bi gubilo na vremenu.

On je rekao da je građanska neposlušnost dužnost, kada vlast krši javni interes i zakon, napomenuvši da se na protestima protiv eksploatacije litijuma brani ustavni poredak.

U izjavi novinarima, posle obraćanja članovima DS, on je podsetio da je pozvao članove, simpatizere i lokalno rukovodstvo stranke da učestvuju i pomognu koliko mogu u organizovanju protesta koji su ekološki aktivisti zakazali za sredu u Loznici.

„Moja politička poruka je da je svaki trenutak bez borbe protiv ovog režima politički izgubljen trenutak“, rekao je Lutovac, napomenuvši da DS nikad neće biti konstruktivna opozicija ovoj „nedemokratskoj, kriminalizovanoj vlasti“ već je njena „oštra opozicija“.

Za DS je istakao da „nije tek jedna od stranaka na političkoj sceni, već institucija“ i dodao: „Povratila je poverenje građana. DS je stranka koja čuva ono najvrednije iz svoje prošlosti, samokritična je prema svemu što nije bilo dobro. Okrenuta je borbi za javni interes“.

On je naveo i da se ova vlast poziva na takozvani viši državni interes za „puko pravdanje strahovlade i svoje nedemokratske prakse“, podsetiviši i da se „italijanski fašizam inspirisao državnim razlogom što je i javno iznosio“.

Kako je rekao, posle promene vlasti „moramo se obavezati da ćemo sprovesti lustraciju, pokazalo se kao velika greška što to nije urađeno, jer oni koji bi bili lustrirani odjednom ponovo vode glavnu reč“.

„Neophodno je zabraniti da se javnim poslovima bave oni koji su gušili osnovne slobode i prava, pljačkali narod i radili protiv javnog interesa“, naglasio je Lutovac.

Veliki deo obraćanja članovima DS, Lutovac je posvetio Kosovu, podsetivši da se nedavno delegacija tamošnjih Srba sastala sa opozicijom u Beogradu i saopštio da je delegacija predložila da se naredni održi na Kosovu.

On je rekao da je to DS prihvatila jer je to logično i predstavlja ohrabrenje za stvaranje autentične političke grupacije Srba sa Kosova i ohrabrenje srpskom narodu da se ne iseljava.

Prema njegovim rečima, Srbi sa Kosova moraju da imaju autentične predstavnike, kao što je to bio Oliver Ivanović, ubijeni lider inicijative „Sloboda, demokratije, pravda“, umesto postojanja političke transmisije vlasti iz Beograda.

„U ovom trenutku najvažnije je zaustaviti iseljavanje Srba sa Kosova, bez njih borba za Kosovo postaje iluzorna“, upozorio je Lutovac, navodeći šta su mu sve rekli aktivisti DS sa Kosova.

Lutovac je najavio za 14. decembar untarstranačke izbore za njena najviša tela, rekavši novinarima da „misli da će se kandidovati za njenog predsednika“, naglasivši da će se izbori sprovesti po svim demokratskim procedurama.

Na pitanje da li će biti protivkandidata, on je rekao da je već ranije potpredsednik DS Miodrag Gavrilović najavio da bi se kandidovao, ali i da još nisu počeli proceduralni postupci, pa se može pojaviti još neko.

(Beta)

