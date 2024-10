M.Jakšić u otvorenom pismu Vučiću: Zaokružuješ državnost samoproglašenog Kosova

Član Predsedništva Narodnog pokreta „Otadžbina“ iz Kosovske Mitrovice Marko Jakšić je danas u otvorenom pismu predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću ocenio da Vučić „polako, ali sigurno zaokružuje državnost samoproglašene republike Kosovo“ i da ukazao da mnogo može da napiše o „razmerama njegove izdaje“.

Kako je objasnio, na javno obraćanje ga je navelo permanentno Vučićevo ponavljanje da je Jakšić bio deo tima Srbije u pregovorima s Kosovom pre skoro dve decenije u Beču.

„Odbili smo Ahtisarijev plan što je i potvrdila Narodna skupština Srbije u kojoj su bili prisutne i Srpska radikalna stranka i Socijalistička partija Srbije. Pet godina pčosle pregovora u Beču ti (Vučić) si prihvatio Ahtiserijev plan mnogo gori od onog koji je nama nuđen“, napisao je Jakšić koji je pismo potpisao sa „ortoped u penziji“.

Jakšić je napomenuo da, suprotno tome, potonji pregovarači tim „nije uopšte hteo da raspravlja o planu Volfganga Išingera, to jest Francusko-nemačkom predlogu“ za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova – o briselsko-ohridskom sporazumu iz 2023.

„Prihvatio si ga u Briselu a potvrdio u Ohridu. U Tački Dva tog predloga stoji da Srbija prihvata nezavisnost, teritorijalni integritet i suverenost samoproglašene republike Kosovo. Kakva nacionalna izdaja. Neviđeno. Položio si zakletvu na Ustav Republike Srbije i na Mirosavljevo jevanđenje da ćeš da štitiš interese države, a ti si pogazio i ljudske i božije zakon“, poručio je Jakšić Vučiću.

Napisao je da mu upada u oči i Vučićevo“ neprimereno, nepristojno“ ophođenje prema političkim protivnicima, „ispod nivoa dostojanstva predsednika jedne države“ i dodao: „doduše, za takve kao što si ti, naš narod zna da kaže ‘prema čoveku i beseda’ „.

Naveo je i da se „može videti“ da se Vučić „poprilično obogatio“.

„Patike od 2 000 dolara, odelo po desetak hiljada evra, šoping ture avionom do Milana. Vina ne piješ jeftinija od hiljadu evra po flaši. Naš narod bi rekao ‘ima se, može se’. Visok standard, moraš da priznaš. Kakva je to finansijska alhemija da si sve to sebi omogućio od predsedničke plate?“, pitao je Jakšić Vučića u otvorenom pismu .

(Beta)

