Marta Kos zabrinuta zbog incidenata u Skupštini i napada na nevladine organizacije

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izrazila je danas zabrinutost zbog incidenata u Skupštini Srbije ali i zbog napada na organizacije civilnog društva, pozivajući na deeskalaciju tenzija i stvaranje uslova za dijalog.

„Veoma smo zabrinuti zbog ometanja parlamentarnog rada i nasilja u Skupštini Srbije. Parlament mora biti mesto za demokratsku raspravu u interesu svih građana i mora u potpunosti ispunjavati svoju ulogu“, objavila je Kos na društvenoj mreži Iks (X).

Ona je kao „veoma zabrinjavajuće“ okarakterisala i „nedavne događaje uperene protiv organizacija civilnog društva“ u Srbiji.

We are very concerned by the disruptions of parliamentary work and the violence in the Serbian parliament. The parliament must be the place for democratic debate in the interest of all citizens, and must fully play its role.

Recent developments in Serbia targeting civil society…

„Dosledno pozivamo na deeskalaciju tenzija kroz uspostavljanje uslova za inkluzivan dijalog koji uključuje sve zainteresovane strane, uključujući političke aktere, institucije i članove civilnog društva, kako bi se pozabavili reformama neophodnim za evropsku budućnost Srbije“, dodala je Kos.

