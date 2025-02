Mask ukida službe koje konzervativci ne vole, iako nisu veliki potrošači budžeta

Smanjenje rashoda savezne vlasti SAD, za šta je zadužen blizak saradnik predsednika Donalda Trampa, milijarder Ilon Mask, cilja na službe koje se ne sviđaju konzervativcima, a ne na velike potrošače državnog budžeta, piše danas britanska agencija vesti Rojters.

Mask tvrdi da je njegovo Odeljenje za efikasnost vlade (DOGE) uvedeno mimo saveznih propisa, koje se bavi ukidanjem službi, do sada uštedelo 37,69 milijardi dolara. To je jedva delić od onoga što on i Tramp nameravaju – da se rashodi savezne vlasti SAD smanje za 2.000 milijardi dolara.

Devet vladinih agencija „rasipnika“ se pominje u spornom izveštaju „Projekat 2025“ koji je izgleda više vođen ideološkim napadom na službe koje konzervativci odavno mrze, nego dobronamernim naporom da se spase budžet, tvrde oni koji su to analizirali.

Posle Trampove inauguracije 20. januara Mask je poslao članove svog Odeljenja da u državnim kompjuterskim sistemima preispitaju broj osoblja i plaćanje i uspešno je rasformirao dve agencije – jedne koja pomaže siromašnima u svetu i druge koja štiti Amerikance od beskrupuloznih zajmodavaca.

Daglas Holc-Ikin, bivši republikanski direktor Kancelarije Kongresa SAD za budžet (CBO), rekao je da agencije na koje su Mask i Tramp do sada ciljali, čine mali deo ukupnog federalnog budžeta koji bi ove fiskalne godine mogao dostići sedam hiljada milijardi dolara.

„Oni ne ide u agencije koje rade stvari koje oni vole, nego u agencije s kojima se ne slažu“, rekao je za Rojters Holc-Ikin koji je u Kongresu učestvovao u pregovorima o porezima i potrošnji.

Republikanac Tramp kaže da je „veoma ponosan“ na svoju „vitalnu inicijativu da se eliminiše rasipničko trošenje“.

Tramp je u utorak potpisao izvršnu naredbu kojom se proširuje delokrug DOGE-a, rekavši svim državnim službama da sarađuju s DOGE-om na smanjenju osoblja i ograničavanju zapošljavanja.

Mask koji je prisustvovao tom potpisivanju je kritičarima koji kažu da je on neizabrani zvaničnik kome je predsednik dao neviđena ovlašćenja da raspušta delove Vlade, rekao da „u okviru federalne vlasti ne mogu postojati nezavisne službe, već one koje odgovaraju građanima“.

Obećao je da će spasti milijarde dolara „ukidanjem prevare i rasipništva“ u vlasti.

Od 15 agencija na koje je Maskov tim do sada ciljao, devet je izdvojeno za ukidanje ili smanjenje u „Projektu 2025“, kontroverznom planu na 900 stranica kojeg su sastavili konzervativni istraživački centri za „preuređenje vlasti“, podseća Rojters.

U tom dokumentu se tvrdi da je mnoge federalne službe „preuzela levičarska elita koja koristi dolare poreskih obveznika da progura liberalnu agendu koja je oružje protiv konzervativnih vrednosti“.

Tramp se tokom predizborne kampanje 2024. distancirao od tog projekta zbog javne osude nekih od njegovih dalekosežnijih predloga, ali neki od autora tog plana su sada ipak u njegovoj administraciji.

Bil Hogland, bivši republikanski zvaničnik i više od 20 godina direktor Odbora Senata – gornjeg doma Kongresa SAD za budžet, rekao je da su dosadašnji napori za smanjenje troškova bili smišljeni tako da koriste Trampovoj bazi glasača i da su „iz ideoloških razloga bili zrelo voće“.

„To nije plan uštede, nego sprovođenja filozofskih i ideoloških stavova konzervativaca o radu tih agencija“, rekao je Hogland.

U Vašingtonu nema mnogo neslaganja s potrebom da se smanje rasipanje i prevare i da vlast bude efikasnija. Federalni službenici i poslanici sada opozicionih Demokrata se žale što je gruba sila koju primenjuje Mask preko noći preokrenula živote hiljada državnih službenika.

Maskov tim je preuzeo ili osoblje službe DOGE poslao u Nacionalnu upravu za okeane i atmosferu (NOAA), zaduženu za prognozu vremena i klimatske podatke; u Ministarstvo prosvete čiji mandat uključuje zabranu diskriminacije u školama i na fakultetima; u Biro za finansijsku zaštitu potrošača CFPB koji ih štiti od eksploatatorskih zajmodavaca; u Agenciju SAD za međunarodni razvoj (USAID) koja je glavna državna organizacija za pomoć drugim zemljama; u Federalnu agenciju za upravljanje vanrednim situacijama (FEMA) koja reaguje na prirodne katastrofe u SAD.

Mnogi republikanci odavno tvrde da sve te službe „guraju liberalne programe koji su štetni po interese SAD“.

Ali zajedno one čine mali deo federalne potrošnje. USAID je isplatio 72 milijarde dolara pomoći u fiskalnoj 2023. godini, ili oko jedan odsto ukupnih federalnih izdataka.

Konzervativci govore o zatvaranju Ministarstvu prosvete od kada je republikanac Ronald Regan bio predsednik 1980-ih, u uverenju da savezna vlada uopšte ne treba da se bavi školama i univerzitetima. Nedavno su Tramp i njegovi saveznici optužili to ministarstvo da nameće politiku „vouk“ – uvažavanja manjina, kao što je zalaganje za transrodne igrače u ženskim sportskim timovima.

Republikanci su naveliko kritikovali meteorološku službu NOAA zbog, kako kažu, „preuveličavanja opasnosti od promena klime“, dok je USAID optužen da šalje milijarde dolara pomoći nekim zemljama koje nisu američki saveznici.

Republikanci su se bunili protiv CFPB-a od njegovog osnivanja posle finansijskog kraha 2008. godine, proglašavajući ga „primerom liberalnog preterivanja“. Prošle nedelje je Muskovo osoblje ušlo u tu agenciju, a u ponedeljak je osoblje poslato kući i agencija zatvorena.

Stiven Mur, bivši Trampov ekonomski savetnik koji pozdravlja napore DOGE-a, rekao je da se protivi trošenju dolara poreskih obveznika na „birokrate koji guraju liberalne političke agende“.

Dodao je da „u hodnicima USAID-a ili Ministarstva obrazovanja, nećete naći nijednog konzervativca“ i istakao da je „zaista važno da se ukinu sredstva levici“.

Mask, DOGE i Bela kuća nisu odgovorili na zahteve Rojtersa da prokomentarišu ovu temu.

Pravi test za Maska i Trampa, rekli su Holc-Ikin i Hogland, biće da li će se i kada pozabaviti ogromnim državnim potrošašima: socijalnim osiguranjem, penzionim sistemom kojim upravlja vlada; državnim programom zdravstvenog osiguranja za starije osobe Mediker; i programom Medikejd koji zdravstveno osigurava porodice s malim primanjima.

Te službe zajedno čine skoro polovinu federalnog budžeta i popularne su i među republikanskim i demokratskim glasačima.

Tramp je uoči izbora rekao da su socijalno osiguranje i Mediker povučeni iz programa uštede.

Ipak, članovi DOGE-a su nedavno pristupili sistemima plaćanja Mediker i Medikejd što ukazuje da možda neće biti izuzet od smanjenja.

Hagland je rekao da smatra da bi makar i pokušaj da se uhvati u koštac s tim velikim programima, bio politički opasan za Trampa, piše Rojters.

