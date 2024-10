Mediji: Narodna kuhinja u Bujanovcu, sa 1.200 korisnika još ne radi jer nije dobila brašno

Narodna kuhinja u Bujanovcu još uvek nije počela da radi jer Crveni krst Bujanovac nije dobio brašno i zejtin, pišu danas lokalni mediji

U njoj se hrani 1.200 osoba i po broju korisnika druga je u Srbiji, a prvobitno je planirano da krene sa radom još 1. septembra, objavio je portal Bujanovačke.rs.

Sekretar lokalnog Crvenog krsta Damjan Popović je kazao da su se onda nadali da će kuhinja da krene da radi 1. oktobra ali kako je naveo, nisu dobili brašno, koje im je najvažnije.

„Ne znamo kada ćemo uopšte početi sa radom“, rekao je Popović.

Po njegovim rečima, Narodna kuhinja u Bujanovcu spada u grupu onih koje se finansiraju preko Crvenog krsta Srbije i ministarstava, „a nijedna kuhinja iz te grupe još uvek nije počela sa radom“.

„Rade samo one kuhinje koje finansira lokalna samouprava, a to sa nama nije slučaj, iako smo po broju korisnika drugi u Srbiji“, kazao je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com