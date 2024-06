Mediji: Srbija zainteresovana za nabavku polovnih aviona Miraž 2000 iz Grčke

Srbija je zainteresovana za nabavku polovnih višenamenskih borbenih aviona Miraža 2000-5 koje će Grčka uskoro ponuditi na prodaju u okviru plana unifikacije flote avijacije, prenose mediji u toj zemlji.

Nabavka aviona Miraž 2000-5 mogla bi da bude za Srbiju prirodna prelazna faza za zamenu lovaca MiG-29 i jurišnika Orao pre isteka resursa i dok ne stignu novi borbeni avioni Rafal, ukoliko najavljeni ugovor sa Francuskom bude potpisan, piše portal Balkanska bezbednosna mreža.

Grci su naručili iz Francuske 24 Rafala za jednu eskadrilu, ali žele da povećaju broj aviona na ekvivalent dve eskadrile, a naručiće i američke F-35.

U korist prelaska na dva modela savremenih borbenih aviona Grci će prodati 108 aviona F-16, Miraž 2000 i F-4. Na listi viškova je 18 Miraža 2000-5 Mk 2 sa velikim stokom rezervnih delova i 22 dodatna motora M53-P2, kao i 18 aviona Miraž 2000EG/BG koji su povučeni iz naoružanja 2021. godine i konzervirani.

U ovom trenutku grčki Miraži su vrlo solidni višenamenski borbeni avioni, naoružani raketama vazduh-vazduh MICA koje je hrvatska avijacija dobila sa Rafalima. Avioni Miraž nose i krstareće rakete SCALP EG kakve ukrajinska avijacija koristi za dejstva po dubini ruske pozadine, po bazama na Krimu.

Prvi u redu zainteresovanih za grčke Miraže je Indija koja koristi slične avione i želi da poveća broj aviona i obezbedi rezervne delove dok je Francuska pokazala interes da Miraže 2000-5 pošalje ukrajinskoj avijaciji.

Grčki mediji pišu da Indija nije predala formalni zahtev za informaciju o ponudi i saznali su da je Srbija zainteresovana za nabavku Miraža 2000-5.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je pre dva meseca, tokom posete Parizu, rekao da se priprema posao nabavke Rafala sa francuskom firmom Daso. Prema propisima pregovore može da vodi samo javno preduzeće Jugoimport-SDPR koje je ovlašćeno za strategijske nabavke, ali za sada nema zvaničnih informacija o statusu potencijalnog ugovora.

Jedna tema koja može da bude problem u programu Rafal je rok primopredaje aviona zbog velikog broja narudžbina. Proizvodna linija ne može da podmiri potrebe tržišta i zato je neizvesno da li se Rafal može dočekati u Batajnici pre isteka resursa MiG-29.

Na ruske avione može da se računa do završetka ove dekade i postoje tehnički preduslovi za to da ti avioni lete i do 45 godina od datuma proizvodnje što je za većinu aviona MiG-29 do 2032. godine. Ipak, složeni međunarodni politički i bezbednosni odnosi mogu da dovedu do narušavanja podrške za održavanje ruske tehnike u međuvremenu.

Jurišnici Orao iz baze Lađevci nisu dugoročno održivo rešenje pošto se program modernizacije razvija presporo i ne pruža nadu da je to u pogledu odnosa cena-efikasnost isplativa zamisao, piše taj portal.

(Beta)

