Meštani Hajdukova zahtevaju kažnjavanje taksista koji dovoze migrante

Stanovnici subotičkog naselja Hajdukova kažu da se osećaju nebezbedno uprkos učestalim policijskim akcijama na obodu obližnjih šuma i traž kažnjavanje taksista koji tu svakodnevno dovoze migrante.

Stanovnici Hajdukova sinoć su u mesnoj zajednici u razgovoru s gradonačelnikom Subotice i načelnikom Policijske uprave Subotica izneli probleme i poručili da „ne veruju nadležnima – samo dokazima“.

Tamo je nedavno došllo oružanog sukoba krijumčarskih grupa, a potom i do opsežnih akcija policije.

Na ulazu u mesnu zajednicu bio je okačen natpis na mađarskom jeziku „Umesto obećanja – bezbednost! Sve dok šume u graničnom pojasu ne budu očišćene od migranata, dok se ne uspostavi totalna kontrola graničnog prelaza, i dok se ne pohvataju krijumčari, ovde reda i mira neće biti“.

Načelnik Policijske uprave Subotica Igor Velimirović podsetio je da je na području subotičke peščare otkriveno oko 300 iregularnih migranata, a 240 odvedeno u druge prihvatne centre u Srbiji, nađeno je 13 komada oružja, devet automatskih pušaka, jedan karabin, tri pištolja.

„Ukupno 13 lica za koji postoji osnov sumnje da su ilegalno posedovala oružje, lišena su slobode i u četvrtak, 3. avgusta, odvedena kod javnog tužioca koji im je odredio pritvor do 30 dana“, rekao je on. „Prekršajno je procesuirano 27 lica, od toga za četiri lica su izrečene kazne pritvora, dok su ostali dobili novčane kazne i izrečene su im mere otkaza boravka. U pritvor u Padinsku skelu, u Beograd transportovano je 40 lica“, naveo je Velimirović.

On je rekao da MUP nastavlja rad i da je dobrodošla svaka informacija građana.

„Trudimo se da odgovorimo na sve pozive građana. Svakodnevno pratimo situaciju i na osnovu bezbednosnih procena će se planirati akcije… Mi ćemo se sa ovim problemom boriti“, kazao je načelnik subotičke policije.

Istakao je da policija ima veoma dobre odnose sa mađarskom policijom.

Naveo je da se svakodnevno s područja Mađarske u Srbiju vraća nekoliko stotina migranata, i da oni ulaze u Srbiju i iz Grčke, Bugarske, preko Severne Makedonije.

Odbornik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Rudolf Ševenj koji je na zboru bi kao građanin, upozorio je da su se migranti uprkos akciji policije već istog dana vraćali nazad.

„Ljudi su bili ugroženi i uplašeni i nadamo se da stvari sada idu na bolje. Sada ispada da su nam najveći neprijatelji taksisti jer dnevno 30-40 taksista dolazi kod nas, uglavnom somborskih registracija, i oni ovde imaju svoje punktove. Došli smo sad već do toga da se u našem dvorištu puca, a to se dešava jer smo im to dopustili“, ukazao je Ševenj.

(Beta)

