Mickoski u Briselu: Ne možemo više da prihvatamo ultimatume i nova poniženja

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je danas da je u Briselu poručio da njegova zemlja više ne može da prihvata ultimatume i da evrointegracija mora da se temelji na dostignućima, a ne na bilateralizaciji.

Mickocki je rekao da je to kazao na radnom ručku za lidere zemalja Zapadnog Balkana u organizaciji predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen i njegovom sastanku sa predsednikom Evropskog saveta Šarlom Mišelom.

„Ono što sam tu mogao da kažem jeste da proces integracije u Evropsku uniju, kako za nas tako i za region, mora da bude zasnovan na procesu koji će vrednovati dostignuća, a ne na bilateralizaciji, odnosno bilateralnim pitanjima koja će biti odlučujući faktor“, rekao je Mickoski, a prenala Vlada u Skoplju.

Premijer Severne Makedonije je rekao da je njegova zemlja žrtva bilateralnih problema, odnosno bilateralnog pretpristupnog procesa, skoro dve i po decenije nakon što je započela proces integracije i potpisala Sporazum o pridruživanju i stabilizaciji.

„I ono što sam tamo rekao je da se sada borimo da započnemo pregovore u kojima ćemo ojačati institucije i obogatiti kapacitete. Ne govorimo o punopravnom članstvu unutar EU. Zbog bilateralnih pitanja, koja su povezana još od srednjeg veka, mi ne možemo da se razvijamo kao država za 21, 22. vek, a kamoli da govorimo o nečemu više“, rekao je Mickoski.

Istakao je da je na današnjim sastancima u Briselu još jednom potencirao da Skoplje ne može više da prihvata ultimatume i da ne može da prihvati princip „oni su tu (Bugarska), ti si napolju, ako želiš da budeš tu, moraš to da prihvatiš“.

„A s druge strane, kažu nam da postoji želja da kao država budemo članica Evropske unije. Moj odgovor na tu tezu je, ako postoji volja, onda postoji i način. Ovde smo da budemo konstruktivni, da ostanemo fokusirani na ispunjenje ovog strateškog cilja. Ostajemo fokusirani na predlaganje rešenja, a ako postoji volja, postoji i način“, rekao je premijer Severne Makedonije.

Napomenuo je da je tokom ručka, jedan od prisutnih napomenuo da je potrebno žrtvovati u ovom procesu integracije regiona u Evropsku uniju.

„Ja sam samo naglasio da bi pravljenje žrtve mogla biti dobra reč za nas i politički korektna reč, jer smo bili žrtva mnogih poniženja u prošlosti. Požrtvovanost je nešto drugo. Ali, mi smo mnogo puta bili poniženi“, rekao je Mickoski.

Premijer Severne Makedonije je podsetio da je njegova zemlja u ime evropskih vrednosti promenila zasstavu, da je promenila novčanice, da je menjala Ustav nekoliko puta.

„Šta sve mismo uradili da pokažemo da zaista želimo da budemo deo evropske porodice. I kad mi neko kaže da je to pravilo rule of unanimity, ili pravilo jednog glasa. Ma molim vas, to je ultimatum“, rekao je premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski.

(Beta)

