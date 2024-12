Milanović: Plenković je pretnja hrvatskoj demokratiji

Kandidat opozicione Socijaldemokratske partije (SDP) za predsednika Hrvatske, aktuelni predsednik države Zoran Milanović izjavio je danas da je premijer i predsednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Andrej Plenković pretnja demokratiji.

„Plenkoviću, ti si pretnja hrvatskoj demokratiji kakvu smo znali. To prolazi zato što su ljudi možda bili previše ravnodušni, verujem da sada neće biti“, rekao je Milanović u Zagrebu, na prvom predizbornom skupu uoči predsedničkih izbora, zakazanih za 29. decembar.

On je rekao da treba sprečiti dolazak ljudi koji su pretnja hrvatskoj demokratiji i pularizmu. Politiku premijera Milanović je nazvao je „bezidejnom i podaničkom“.

„Jasno je kamo pripadamo, ali nećemo biti ničije pudlice ili lutke, a to je politika Andreja Plenkovića. Ona je bezidejna i podanička. Jeste li kad čuli da je Hrvatska imala neki prigovor na odluku iz Brisela? Barem jednom? Nula, sve je super. Ne može tako biti u životu“, rekao je Milanović.

Milanović je ocenio da je vladajuća stranka u Hrvatskoj partija vlasti i interesa, a njegov govor je više puta prekidan aplauzom okupljenih simpatizera i članova SDP i drugih stranaka levog centra i centra koje ga podržavaju.

Ukazavši na važnost konstruktivnog i lojalnog odnosa sa saveznicima, ali uz očuvanje nacionalnih interesa, kandidat SDP je istakao da je Hrvatska deo Zapada. On se, međutim, ponovo usprotivio slanju hrvatskih vojnika „u tuđe sukobe“.

„Svet oko nas se raspada, zapadni svet, čiji smo i mi deo, odlazi u novu dimenziju. Jesam za pomoć, ali sam i za prosuđivanje šta je u našem u interesu i čega se treba kloniti“, naglasio je Milanović.

On je ocenio da u ovoj kampanju „kulja zlo pa raznorazne konjokradice i stanokradice ti mogu reći da te plaća Putin“, aludirajući na predsedničkog kandidata HDZ Dragana Primorca. „To nije epitet, to je klasifikacija. To je opasno“, dodao je aktuelni predsednik.

On je ponovo kritikovao glavnog državnog tužioca Ivana Turudića nazvaviši ga „dokazanim prestupnikom“, a osvrnuo se i na probleme u zdravstvu i lekare koji rade u državnim i u privatnim bolnicama.

„Ne možeš ujutro da budeš sudija, a popodne advokat, pogotovo ne u sistemu gde je nešto trulo“, ocenio je predsednik.

Što se tiče mogućnosti predizbornog sučeljavanja osam predsedničkih kandidata, Milanović je rekao da „s nekim od ljudi koji žele da budu predsednici nema ni smisla razgovarati“.

„Kao što kaže stara narodna poslovica, orao ne lovi muve“, zaključio je Milanović, koji važi za favorita na predstojećim izborima.

Dosadašnje predizborne ankete predviđaju da nijedan od ukupno osam kandidata neće uspeti da osvoji glasove više od 50 odsto izašlih na birališta, 29. decembra, pa da će se u drugom krugu, 12. januara 2025. godine, naći Milanović i kandidat vladajućeg HDZ i grupe stranaka desnog centra i desnice, Dragan Primorac.

Od značajnijih kandidata, na izborima će učestvovati nezavisna poslanica Marija Selak Raspudić, poslanica i kandidatkinja stranke Možemo Ivana Kekin i poslanik stranke Most Miro Bulj.

Zvanična kampanja trajaće do ponoći, 28. decembra, odnosno 24 časa pre izbora kada nastupa izborna tišina do zatvaranja birališta.

(Beta)

