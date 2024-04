Milatović: Poznat državni stav Crne Gore o Srebrenici

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio je da ta zemlja ima državni stav po pitanju genocida u Srebrenici.

On je to rekao komentarišući to što je 70 nevladinih organizacija potpisalo apel, kojim traži da Vlada kosponzoriše rezoluciju Ujedinjenih nacija o Srebrenici.

„Da li je Vlada promenila mišljenje u odnosu na državni stav, to je pitanje za Vladu“, rekao je Milatović na konferenciji za medije sa slovenačkom predsednicom Natašom Pirc Musar.

Vlada Crne Gore još nije donela odluku o kosponzorstvu rezolucije UN o genocidu u Srebrenici.

Musar je rekla da su sudske odluke označile genocid kao genocid.

„Pitanje Srebrenice nije lako, ali svi znamo da postoje sudske odluke koje su genocid označile kao genocid. Tu nema nikakve rasprave i ne sme je biti“, rekla je Pirc Musar.

Ona je kazala da je Slovenija odlučila da kosponzoriše, jer se radi o tome kakva poruka se prenosi generacijama koje dolaze.

„To je teška za stvar, ali treba priznati šta smo uradili u prošlosti, da bi išli u budućnost. To je moja iskrena poruka ljudima u Crnoj Gori“, rekla je ona.

Rezolucijom, koju su inicirale Nemačka i Ruanda, traži se da se 11. jul proglasi za Međunarodni dan sećanja na genocid u Srebrenici, piše u nacrtu u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid.

Zločin u Srebrenici je pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu označen kao genocid.

(Beta)

