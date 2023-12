Milivojević (DS): Ne pristajemo ni na kakve pogodbe, zahtevamo ponavljanje izbora

Funkcioner Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević je večeras na protestu „Računajte na nas, branićemo svaki glas“ u Nišu izjavio da koalicija „Srbija protiv nasilja“ ne pristaje ni na kakve pogodbe, već zahteva ponavljanje izbora.

„Danas je ‘parizer dahija’ u liku Aleksandra Vučića kazao da je spreman da reformira vlast u Beogradu jer Nestorović neće sa njima u vlast. Mi ne želimo da pregovaramo oko našeg dostojanstva. Briga nas s kim će Nestorović! Uhvaćen si u krađi i tražimo nove izbore!“, rekao je Milivojević u govoru ispred Skupštine Grada Niša.

On je poručio građanima da protesti ne predstavljaju nikakvu borbu opozicije za procente i mandate.

„Vratićemo mandate, nećemo u lažnu skupštinu. Ovo je borba za esencijalno ljudsko dostojanstvo, za pravdu, slobodu, istinu“, naglasio je Milivojević.

Upozorio je da će odgovorni morati da odgovaraju za krađu izbora: „Za krađu slede krivične prijave i krivična odgovornost. Nema novih izbora po pravilima mafije!“, rekao je Milivojević.

Preneo je da su međunarodni posmatrači izbora rekli da je to najveća krađa u istoriji višestranačkih izbora na tlu Evrope.

„Imam poruku za one iz sveta koji su rekli da su ovo najgori izbori kojima su prisustvovali: Uradite ono što je do vas, a mi ćemo ono što je do nas!“, kazao je Milivojević.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.