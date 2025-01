Ministar Popović: Do juna će biti završena obnova izgorelog dela manastira Hilandar

Ministar bez portfelja Nenad Popović izjavio je danas da će obnova izgorelog dela manastira Hilandar na Svetoj gori biti završena do juna ove godine.

On je na TV Pink rekao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u poslednje četiri godine na nedeljnom nivou kontrolisao šta se događa u Hilandaru, navodeći da je on i dao nalog da se obezbede finansijska sredstva za obnovu.

Popović, koji je proveo Badnji dan i Božić na Svetoj gori zajedno sa Vučićem, rekao je da je predsednik lično učestvovao u nekoliko delova liturgije služenoj u manastiru Hilandar.

„Predsednik je čitao ‘Simbol vere’ za sve koji su prisustvovali bogosluženju, kao i molitvu ‘Oče naš’, to su bili veoma svečani trenuci. Iguman Metodije je učinio i molitveno pominjanje za Vučića, njegovu porodicu i saradnike. To je velika blagodat za predsednika“, dodao je on.

(Beta)

