Ministarka o štrajku prosvete: Država ponudila šta je mogla, više od toga nemamo

Ministarka prosvete Srbije Slavica Đukić Dejanović je danas, povodom najave reprezentativnih prosvetnih sindikata da će 2. oktobra imati jednodnevni štrajk, izjavila da država ne može da ispuni njihov zahtev za izjednačavanje početne plate u prosveti sa prosečnom platom u Srbiji.

„Mislim da smo već u više navrata izašli sa jedinim mogućim ponudama u vezi sa povećanjem, odnosno povećanjem procenta plata. One će jedino za prosvetne radnike – i u predškolskom, osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju biti 12 odsto. To je 50 odsto više nego za sve druge. To su finansijske mogućnosti i više od toga u ovom trenutku nemamo“, rekla je Đukić Dejanović novinarima u Vladi Srbije.

Najavila je da će 2025. godine „intenzivno raditi na dostizanju zajedničkog cilja“: da se početna plata u prosveti izjednači sa prosečnom platom u ostalim sektorima.

„Smatramo da je to korektan zahtev sindikata i čim finansijske mogućnosti dozvolile da idemo na taj procenat, on će i biti realizovan. U ovom momentu, početna plata u obrazovanju je 94 odsto od prosečne plate u ostalim sektorima“, dodala je ministarka.

Na pitanje o tome da li njen dopis direktorima škola da su obavezni da vode evidenciju zapolsenih koji su obustavili rad 6. septembra, predstavlja vrstu pritiska, Đukić Dejanović se pozvala na zakone.

„Zakon o štrajku je vrlo jasno definisan, obaveze direktora za slučaj da neko ne dođe na posao takođe su zakonom definisane i ja sam u obaveze da direktore na to podsetim, mada ne sumnjam da oni to dobro znaju. Podsećanje na zakon, od nekoga ko se nalazi na poziciji ministra, nikada nije suvišno“, ocenila je Đukić Dejanović.

Zaposleni, članovi reprezentativnih sindikata prosvetnih radnika, saopštili su da će u sredu, 2. oktobra stupiti u jednodnevni štrajk i tog dana u školama neće biti nastave, a deca neće moći ni u u predškolske ustanove.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com