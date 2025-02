NADA najavila nove oblike pritiska na vlast, jedna od opcija – blokada aerodroma u Beogradu

Poslanik koalicije NADA i predsednik Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Miloš Jovanović najavio je danas da će ta koalicija u narednom periodu sprovoditi različite pritiske na vlast, kako bi ih primorala na prelaznu Vladu, a da će se jedna od akcija, ili blokada, ticati i beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“.

„U narednih 10 dana, ovo sad govorim samo za aerodrom ‘Nikola Tesla’, nećemo nikakve akcije usmerene ka tamo preduzimati, ali od petka 21. februara ne garantujemo normalno funkcionisanje našeg aerodroma“, rekao je Jovanović novinarima u Skupštini Srbije.

Naveo je da su svesni da to može izazvati određene neprijatnosti određenim kategorijama ljudi, ali dodao da je „jedini krivac i jedina odgovorna osoba za katastrofalno stanje u državi – (predsednik Srbije) Aleksandar Vučić“, zbog čega sve eventualne pritužbe treba uputiti na Andrićev venac.

U narednim danima, kako je dodao, preduzeće niz akcija i blokada sa ciljem jačanja pritisaka na vlast, a one će se pre svega ticati „režimskih medija“.

Kazao je da o akciji vezanoj za beogradski aerodrom nisu obaveštavali nikoga od kolega iz opozicije, dodajući da je to akcija koalicije NADA.

„To mogu da budu i rizične stvari za one koji to rade. Iz iskustva sa kolegama iz opozicije znam da neretko imaju pomalo blaže stavove, što je legitimno i ne ulazimo u to“, kazao je Jovanović, dodajući da će na akciju pozvati sve svoje simpatizere i članstvo kada bude došlo do akcije.

Prema njegovim rečima, jedino rešenje za trenutnu situaciji u državi je prelazna Vlada, ali se do toga „neće doći tek tako“.

„Autokrata nema ideju da siđe sa vlasti. Onaj ko je urušio institucije nema ideju, niti sposobnost, niti mogućnost da popravlja te institucije. On sve što radi, radi isključivo pod pritiskom, što znači da svi mi, kao građani, kao srpski narod, moramo ogoljavamo tenziju koju on pravi, moramo da dižemo ulog, moramo da pojačavamo pritisak na njega lično i na njegov lopovski, lažovski i izdajnički režim“, dodao je Jovanović.

Kazao je da je u vezi sa prelaznom Vladom postignut apsolutni konsenzus na nivou opozicije i da je postignut strateški dogovor oko dve stvari.

„Prvo, niko nema nameru da izađe na neke izbore ako bi ih Aleksandar Vučić raspisao, jer to ne bi bili izbori nego izborna krađa, a drugo je prelazna Vlada“, rekao je Jovanović.

Upitan o eventualnoj opstrukciji naredne sednice Skupštine Srbije, kazao je da neće biti opstrukcija, ukoliko jedina tačka dnevnog reda bude ostavka premijera Miloša Vučevića.

„Neka sami konstatuju ostavku svoje Vlade. To je minimum i najbolje što mogu da urade u ovom trenutku“, rekao je Jovanović, ali da će biti drugačija situacija ukoliko bude više tačaka dnevnog reda.

Poslanik koalicije NADA i predsednik Pokreta obnove Kraljevine Srbije Vojislav Mihailović ocenio je da je prelazna Vlada „jedino civilizovano rešenje za izlazak iz duboke društvene i političke krize“.

„Jer ko kaže da to nije, taj se ili plaši poštenih i slobodnih izbora, ili se plaši krivične odgovornosti, jer upravo ta tehnička Vlada, kao pripreme izbora kao prevashodnog zadatka, upravo će osloboditi institucije i sudove i tužilaštvo od pritiska vlasti“, naveo je Mihailović.

Prema njegovim rečima, u javnosti se pravi zabuna da je prelazna Vlada dolazak na vlast bez izbora, već je ona „nešto što treba da pripremi slobodne, poštene i demokratske izbore“.

Ocenio je da do prelazne Vlade nije lako doći, zbog čega je ocenio da svi građani u Srbiji moraju da budu pozvani na građansku neposlušnost.

„Ponovićemo stotinu puta, jedino civilizovano rešenje je prelazna Vlada. Kako do prelazne vlade – ako treba i generalni štrajk. Srbija mora da stane, da bi krenula napred“, rekao je Mihailović.

(Beta)

