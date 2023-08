Naslovne strane za ponedeljak, 21. avgust 2023. godine

Beogradski dnevni listovi u današnjim izdanjima pišu o sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, o osvajanju zlata na Svetskom prvenstvu u Budimpešti srpske atletičarke Ivane Vulete i drugim temama.

ALO – „Izbori za tri ili sedam meseci“, list prenosi najavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

BLIC – Počelo prijavljivanje za novčanu pomoć države deci do 16 godina: „Tri klika do 10.000 dinara“. Srpska atletičarka Ivana Vuleta osvojila zlato na Svetskom prvenstvu u Budimpešti u skoku udalj „Ivanin let od 7,14 za zlato i istoriju“.

VEČERNJE NOVOSTI – Poruke predsednika Srbije Aleksandra Vučića iz Budimpešte „Srbija sama donosi odluke“. List piše i o osvajanju zlatne medalje na Svetskom prvenstvu u Budimpešti srpske atletičarke Ivane Vulete.

DANAS – Razgovor sa funkcionerom Zeleno-levog fronta Dobricom Veselinovićem: „Vučića neće smeniti ni SAD ni EU“.

INFORMER – List piše o najavi predsednika Srbije Aleksandra Vučića „Izbori najkasnije do proleća“.

KURIR – „Vodič“, list piše o tome šta sve novo čeka đake i nastavnike od 1. septembra.

NOVA – O pobedi košarkaške reprezentacije Srbije nad Kinom u okviru Kupa solidarnosti „Srbija srušila Đorđevića i Kinu“.

POLITIKA – „Vučić: Jedna kontrola za naše i mađarske građane“ o sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. Ivana Vuleta osvojila zlato na Svetskom prvenstvu u Budimpešti „Vuletin skok na krov sveta“.

SRPSKI TELEGRAF – O poseti predsednika Vučića Mađarskoj: „Za dve godine brza pruga sve do Pešte“.

(Beta)

