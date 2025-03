Naslovne strane za ponedeljak 3. mart 2025. godine

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama pišu o studentskim protestima, o porukama predsednika Srbije Aleksandra Vučića kao i o evropskom planu za Ukrajinu.

BLIC – Održan hitan samit u Londonu „Evropski plan za mir u Ukrajini“. Vučić u poseti Boru i Zaječaru rekao „Pobedićemo sve napade i unaprediti ekonomiju“.

VEČERNJE NOVOSTI – Predsednik Vučić najavio „Nameravam u Beograd da pozovem celu Srbiju“. Uputstvo iz ministarstva „Direktori računaju zarade za februar“. List piše o pregovorima sa Rusima i pita „Gasni ugovor i na deset godina?“

DANAS – Hiljade građana i studenata okupilo se ovog vikenda u Nišu, sldeći veliki protest najavili za 15. mart u Beogradu „Trenutak da kažemo dosta mraku i strahu“. Nakon studenata i predsednik najavio da će celu Srbiju pozvati u Beograd „Namerava da pobedi ‘obojenu revoluciju'“.

NOVA – Eho protesta u Nišu, najavljen skup u Beogradu 15. marta, pod naslovom „Kragujevac, Niš i finiš“. Prosveta Srbije za 6. mart najavljuje veliki protest „Prosvetari pešače od Beograda do Čačka“. Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji kaže „Vlast ne sme da ispuni zahteve studenata, to bi je do srži ogolilo“.

POLITIKA – Predsednik Vučić poručio na mitingu u Boru „Dovešćemo zemlju u red“. U autorskom tekstu predsednik Republike Srpske Milorad Dodik piše „Vanustavna BIH“. Posle duže pauze „Advokati počinju da rade u sredu“.

