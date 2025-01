Nastavnica iz Aleksinca svojim tortama pobeđuje na takmičenjima širom zemlje

Prvo mesto na humanitarnoj tortijadi koja je nedavno održana u Nišu samo je jedno u nizu koje je na takmičenjima u pripremanju tog specijaliteta osvojila profesorka srpskog iz Aleksinca Branka Videnović.

Ona se izradom torti bavi već 20 godina, a neka od takmičenja na kojima je pobeđivala imala su i 300 takmičara, poput tortijade u Jagodini.

„Niko me nije učio i nisam se ni školovala za pravljenje torti. Završila sam studije srpskog jezika na Filozofskom fakultetu u Nišu i bila sam bez posla. Krenula sam da pravim torte iz hobija, da bi ispunila slobodno vreme, a onda se to ljudima dopalo. Počeli su da mi naručuju i tako je to krenulo“, rekla je Videnović za agenciju Beta.

Ona je kazala da je nakon sedam godina provedenih na birou počela da radi u školi „Vuk Karadžić“ u Žitkovcu kod Aleksinca, ali je nastavila da se bavi izradom torti.

„Nemam poslastičarnicu, torte pravim kod kuće, ali ljudi su prepoznali kvalitet i kako naruče tako napravim, a ono što se čini nemoguće pretvorim da bude moguće. Pokušavam sebi da pokažem da mogu sve da napravim i stalno imam neke nove izazove“, izjavila je Videnović.

Ona je navela da je do sada napravila torte sa likovima i motivima iz skoro svih poznatih bajki, crtanih filmova i mnogih priča, a mnoge priče je sama osmislila. Jedna od njih je upravo „Zimska bajka“ koju je uradila za tortijadu u Nišu.

„Često mi i deca daju inspiraciju. Učenike stalno teram da ilustruju književna dela, a onda su mi meni rekli kada smo obrađivali priču Branka Ćopića „Pohod na mjesec“ da napravim tu tortu. Rekla sam da je to dobra ideja i stvarno sam je napravila“, istakla je Videnović.

Prema njenim rečima, posebno je ponosna na tortu koju je ove godine napravila za rođendan našeg poznatog muzičara Momčila Bajagića Bajage, nakon što je on školi „Vožd Karađorđe“ poklonio gitaru kako bi pomogao učenicima da formiraju svoj rok bend.

„Na predlog direktorke škole ‘Vožd Karađorđe’ Maje Radoman Cvetićanin za Bajagin rođendan sam napravila tortu. Potrudila sam se baš dosta oko nje i imala je sve likove iz njegovih pesama. Ne znam da se neko dete do sada obradovalo torti kao što je Bajaga“, kazala je Videnović.

Ona je dodala da joj za izradu torte, poput „Zimske bajke“ sa kojom je učestvovala na Tortijadi u Nišu, potrebno najmanje 15 sati.

„Najlakše je ispeći korice i isfilovati ih. Izrada figurica odnosi mnogo više vremena. Za izradu jedne figurice potrebno mi je sat ili sat i po, a najzahtevnija je izrada očiju, usana i nosa, osnosno celog lica. Desi se nekada da nisam zadovoljna kako lice izgleda, pa onda krenem sve iznova“, objasnila je Videnović.

Dodala je da žali što nema malo više vremena koje bi mogla da posveti izradi torte jer u tome zaista uživa, kao što je od malena volela da crta i da pravi figurice od plasteline.

(Beta)

