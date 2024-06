Noa Argamani, oslobođena iz zatočeništva u Gazi, kaže da je četiri puta mogla poginuti

Dvadesetšestogodišnja Noa Argamani, oslobođena u subotu iz Hamasovog zatočeništva u Gazi rekla je svojim rođacima da je četiri puta mogla da pogine, preneo je list Izrael Hajom (Izrael danas).

Ona je opisala kako je raketa pogodila zgradu u kojoj je bila zatočena i da je izazvana eksplozija što ju je navelo da bude uverena da je to kraj njenog života.

„Videla sam kako raketa ulazi u kuću. Bila sam sigurna da ću umreti. Mislila sam to je to, ali sam preživela“, rekla je ona, dodajući da su je otmičari iz palestinske islamističke organizacije Hamas premeštali od jedne bezbedne kuće do druge i ponekad je oblačili u tradcionalne arapske haljine, te puštali napolje da nakratko udahne svež vazduh.

Argamani je takođe rekla da je juče u 10.00 neko pokucao na vrata i da je čula: „Ovo su IDF (Izraelske odbrambene snage) došli smo da te spasimo“.

Mediji bliski Hamasu preneli su da je najmanje 210 Palestinaca, uključujući decu, ubijeno i više od 400 ljudi ranjeno u izraelskom žestokom vazdušnom i kopnenom napadu na centralnu Gazu u subotu, preneo je Frans pres.

Ove podatke nije odmah potvrdilo tamošnje ministarstvo, a Hamas je objavio da su to žrtve „masakra izraelskog okupatora u logoru Nuseirat“.

Na sugestiju voditeljke vesti Bi-Bi-Sija (BBC) da je izraelska vojska trebalo da upozori unapred Palestince o jučerašnjoj operaciji oslobađanja talacam, bivši izraelski vojni portparol Džonatan Konrikus je rekao da se to nije moglo očekivati pre upada radi spasavanja zatočenih jer bi ih „teroristi ubili“.

Četvoro juče oslobođenih talaca držano je u zatočeništvu osam meseci.

Konrikus je rekao da je broj civilnih žrtava za žaljenje, ali da je potrebna istraga kako bi se utvrdilo da li su civili bili saučesnici jer su dozvolili da se taoci drže u stambenim područjima tako dugo u užasnim uslovima.

(Beta)

