Nove crnogorske vlade ni na vidiku

Gotovo mesec i po od kada je dobio mandat lider Pokreta „Evropa sad“, Milojko Spajić nije blizu sastavu nove crnogorske vlade.

Mediji prenose da je Spajić u subotu veče održao u jednom podgoričkom hotelu Podgorici sastanak sa predstavnicima partija koje pregovaraju o ulasku u vladu, ali da ni posle gotovo pet sati pregovora nije postignut dogovor ni o jednom pitanju.

Poslednji ultimatum je stigao od Demokratske Crne Gore Alekse Bečića koja je saopštila da neće podržati Vladu ako im bude trebao glas za liste koju je predvodila Demokratska partija socijalista (DPS).

Pokret „Evropa sad“ saopštio je, povodom odluke Demokrata, das u oni ranije doneli odluku da o formiranju Vlade ne razgovoraju sa DPS-om i partijama sa njihove liste.

Ranije se spekulisalo da bi podršku Spajiću ako mu bude nedostajao jedna glas mogao dati Mehmet Zenka, predstavnik manjinske stranke sa liste koju je prevodila DPS.

DPS je posle toga saopštila da oni ne razmišljaju da daju podršku Spajiću i učestvuju u politčkom brlogu oko formiranja vlade.

Spajić je do sada dobio podršku Demokrata i manjinskih stranaka ali ima problem sa podrškom unutar svoje liste jer najmanje dvoje poslanike traže da u Vladu uđu bivše članice Demokratskog fronta 8DF).Tome se oštro protivi EU i SAD.

Američki izaslanik Gabrijel Eskobar (Gabriel Escobar) je pre nekoliko dana poručio vrlo jasno poručio da u Vladi ne vide bivše članice DF-a.

Profesor Zlatko Vujović smatra da je da je kompletno formiranje vlade na neki način usmereno na rušenje Spajića i produbljivanje sukoba koji bi doveo do rascjepa u Pokretu „Evropa sad“.

„To je, pre svega, posledica pokušaja zvaničnog Beograda preko SPC i određenih političara u različitim političkim partijama da spriječe formiranje vlade koja neće biti pod kontrolom Beograda“, kazao je Vujović za list Pobjeda.

Kazao je da je Spajić do sada pokazao odlučnost da ne dozvoli formiranje vlade koju bi kontrolisao Vučić i koja bi Crnu Goru povela u potpuno suprotnom pravcu od onoga što je zvanično proklamovana spoljna i unutrašnja orijentacija.

Možda na prvu loptu zvuči iznenađujuće da je sada i Demokratska Crna Gora otvorila to pitanje i uslovila svoju podršku, rekao je Vujović.

„Ali postavlja se logičko pitanje – ako je Vučić iskoristio sve svoje druge političke partije koje su iskomplikovale Spajiću matematičku računicu oko formiranja vlade, da li je ovakvo uslovljavanje Demokrata, čak i ako ono ne bi bilo plod intervencije sa strane, zapravo konačni pokušaj da se zaustavi formiranje Spajićeve vlade, kazao je on.

Istakao je da Spajić mora po svaku cenu da formira vladu, jer vidljivo je da je on meta raznih službi i pritisaka i da se pokušava od zvaničnog Beograda po svaku cenu Spajić politički eliminisati, bez obzira na to koliko to, uslovno, košta.

Istakao je da je ključna bitka da li će Crnu Goru kontrolisati zvanični Beograd ili će Zapad uspjeti da spriječi ofanzivu Vučića.

„Svedočimo odmeravanju snaga Zapada i Vučića koji želi Crnu Goru da iskoristi kao monetu za potkusurivanje, odnosno zaštitu njegovih pozicija u Beogradu“, kazao je Vujović.

Predsednik Jakov Milatović dao je mandate za sastav Vlade Spajiću 10. avgusta i on ima 90 dana da sastavi Vladu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.