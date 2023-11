Obradović: Barajevo zaslužuje bolji prevoz i vodovod

Kandidat liste „Srbija protiv nasilja“ za gradonačelnika Beograda Vladimir Obradović rekao je danas da naprednjaci za deset godina vlasti nisu uspeli da obezbede normalan saobraćaj za Barajevo i Barajevce, koje je na svega 27 kilometara od Knez Mihajlove ulice.

On je u Barajevu, tokom razgovora sa građanima, dodao da „Lasta“, zbog nedostatka vozila i čestih kvarova, ne saobraća redovno, kao i da neki polasci ka određenim mestima nisu usklađeni sa osnovnom i srednjom škilom pa đaci moraju ranije da napuštaju nastavu.

„Ljudi koji zbog gužvi u gradu propuste poslednji autobus ka svom mestu prinuđeni su da se snalaze ili pešače do kuće, a prema nekim mestima poslednji autobus kreće pre 19 časova. To nije normalan život. Šapić se time nikada nije bavio. On ne zna kako to izgleda i kakav je to život, ni ne priča sa tim ljudima i nije ni probao da im reši problem“, naglasio je Obradović.

Istakao je da ima i gorih problema poput onih u naseljima Manić i Arnajevo koja nemaju pijaću vodu.

„I pored svih obećanja česme u ovim naseljima su ostale suve. Za prošle izbore je SNS dolazio Vesićevom prikolicom da obećava vodovod i tada su svečano otvorili radovi, od tog slikanja Šapić nije nastavio ni milimetar ovog projekta“, podvukao je Obradović.

On je podsetio i da pijaca u Barajevu treba da se rekonstruiše već godinama, da postoji plan, ali da nema volje da se bilo šta uradi.

„Kada se 18. decembra probudimo u oslobođenom gradu, planovi za rubne opštine neće ostati samo reči na letku, prioritet u Barajevu će biti bolji prevoz, izgradnja vodovoda i uređenje pijace. Svaki Beograđanin će imati normalan život“ zaključio je Obradović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.