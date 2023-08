Održan javni trening 'Pokreni se i vežbaj' na Zlatiboru

Javni trening „Pokreni se i vežbaj“ održan je danas na Zlatiboru u organizaciji projekta Aktivnija Srbija (AS), a u okviru 12. Međunarodnog festivala sportskog filma (MFSF).

Svi građani su na Kraljevom trgu imali priliku da učestvuju u javnom treningu koji su vodili profesionalni treneri, a deca su bila većina učesnika.

Direktorka AS Tanja Banđur objasnila je da je cilj tog projekta koji postoji šest godina, da građanima ukaže na zdrav život kroz sport. To je prva saradnja AS i MFSF, a zbog uspešnog treninga i dobre atmosfere će se nastaviti i naredne godine, najavila je Banđur za Betu.

(Beta)

