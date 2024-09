Orban: Ne vidim ni jedan razlog za razdvajanje pregovora S. Makedonije i Albanije sa EU

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas u Ohridu da ne vidi nikakve razloge za odvajanje pregovačkog procesa Severne Makedonije od Albanije i ponudio da posreduje u prevazilaženju konflikta Skoplja i Sofije, koji je blokirao pregovore Severne Makedonije sa Evropskom unijom (EU). „Kao predsedavajući Evropske unije smatramo da je mnogo važno da se održi na dnevnom redu učlanjenje zapadnobalkanskog regiona u EU. Saglasno tome bi želeli da se ubrza proces učlanjenja Severne Makedonije u EU“, rekao je Orban na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerom Severne Makedonije Hristijanom Mickoskim.

„Moram da kažem da bi ove države odavno trebalo da su članice EU“, rekao je Orban u Ohridu, gde se sa delegacijom njegove vlade, od juče popodne nalazi u dvodnevnoj poseti Severnoj Makedoniji.

Podsetio je da je Severna Makedonija kandidat za članstvo u Evropskoj uniji od 2005, zajedno sa Hrvatskom, sa kojom je istovrmeno 2008. dobila i pozitvno mišljenje, ali da su „sada Hrvati već u EU, a da sa Makedonijom još nisu započeti pregovori za učlanjenje“.

„Ovo je ogromna greška Evropske unije, koju bih ja okarakterisao istorijskom greškom. I sada, ova greška može još da se se stavi u vatru, jer će Severna Makedonija biti svrstana iza Albanije za učlanjenje, za šta ne vidim nikave razloge. To će biti veliki izazov za ovu vladu da se bori sa ovim nečasnim stavom, prema mišljenju Mađarske“, rekao je Orban.

Ocenio je da sada izgleda da je sledeća stanica pregovora Severne Maedonije da se sporazume sa Bugarskom i istakao da za to ima „jedan svoj predlog, to je predlog koji je preneo gospodinu premijeru, a to je da je Budimpešta spremna da iskorosti predsedavanje EU da posreduje u ovom pitanju“.“Da li su strane spremne da prihvate Mađarsku kao posrednika, to je nihova stvar, ali mi smo spremni i želimo da radimo na tome i da se nađe rešenje koje odgovara i Makedoniji i Bugarskoj, ali to je posao strana koje su u sukobu. Ali, mi smo tu da ponudimo najbolja rešenja“, rekao je Orban.

Severna Makedonija je u julu 2022. formalno počela „prvu fazu“ pregovora sa Evropskom unijom, ali da bi prešla u „drugu fazu“ i počela da otvara poglavlja mora da uvede Bugare u Ustav, što je stranka Mickoskog VMRO DPMNE od tada dosledno blokirala.

Premijer Severne Makedonije je rekao da je u Briselu (19. septembra) kao rešenje ponudio odloženo dejstvo ustavnih izmena, koje bi počele da važe kad Severna Makedonija zatvori pregovore, ali da nije naišao na razumevanje.

Orban je, na zajedničkoj konfernciji za novinare sa Mickoskim u Ohridu istakao da je nacionalni ponos najvažniji za jednu državu i da EU mora da ima u vidu nacionalni ponos svih država, a da je ovo što se dešava sa Severnom Makedonijom povređivanje nacionalnog ponosa njenih građana i da se prethodnih 10 godina stalno dešava.

„Ako gledamo pošteno vi bi već odavno trebalo da ste članica EU, a ovaj odnos EU svakako pravi rane na duši. Naše mišljenje je da treba da gradimo prijateljstva, a ne da zadajemo rane na duši jedne nacije… I zato jedinstveno gledam rešenje da vi do kraja ove godine morate da započnete pregovore za učlanjenje u EU“, rekao je premijer Mađarske Viktor Orban.Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski ocenio je da odluka EU o razdvajanju pregovra nije fer i da je veoma pogrešna poruka makedosnkim građanima i najavio da će se negova vlada sada posvetiti „rešavanju nagomilanih problema kod kuće“.

Rekao je da će njegova vlada nastavita da redi naporno i da rešava probleme kod kuće i da će njegova zemlja možda jednog dana, kao i svi ostali koji su pristupili EU, biti ocenjivana po ospunjavanju Kopenhaških kriterijuma, a ne po „blateralnim problemima koji se najčešće odnose na Srednji vek“.

„Mi ne smemo da gubimo nadu i da se razočaravamo, iako smo se mnogo puta razočarali u ovim decenijama. Žalim što se to dešava i žalim što mi ponovo moramo da budemo žrtva bilateralizacije, a ne ispunjavanja Kopenhaških krterijuma. Ali, mi ćemo produžiti da radimo naporno, nastavićemo da probleme kod kuće, kojih je, moram da priznam, mnogo, koji su nasledstvo prethodne vlade. Dobro je što imamo prijatelje u okviru EU. Dobro je što ti priatelji žele da šire naš glas u okviru EU. Jedan od tih velikih prijatelja i podržavača je i premijer Viktor Orban“, rekao je Mickoski.

Istakao je da želi sve najbolje albanskoj vladi u procesu pregovora i da im želi da brzo završe pregovore i da postanu zemlja članica EU.

„Nadam se da ćemo i mi moći jednog dana da budemo deo te porodice i za tim stolom. Žalim što su ovom odlukom samo dve strane bile zadovolje, a to su, bez izuzetka političari našeg istočnog suseda (Bugarska) i opozicija kod nas. Samo te dve strane su se radovale ovoj odluci EU, koja ne samo što nije fer, već je mnogo pogrešna poruka makedonskim građanima“, rekao je premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski.

(Beta)

