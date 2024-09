Pajtić: Vučić je kao zlatna ribica, stranci mu počešu stomak i on ispunjava njihove želje

Aleksandar Vučić je svojevrsna zlatna ribica čiji stomak strani političari samo počešu i on odmah ispunjava želje, rekao je u intervjuu Novoj bivši predsednik Demokratske stranke i profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu Bojan Pajtić.

Nabrojao je da je Vučić ispunio sve: od litijuma, preko obećanja za izgradnju nuklearnih elektrana do kupovine Rafala.

„On zna da mu pozicija na vlasti više zavisi u ovom trenutku od Zapada i shodno tome se i ponaša“, naglasio je Pajtić.

Istakao je da je Vučić nakon krađe izbora, reakcije Evropskog parlamenta i okolnosti da je njegov, kao i legitimitet njegovog režima, ugrožen i osporen od strane zapadnih zemalja, nastojao da sa te strane osnaži svoju poziciju tako što je činio sve one ustupke koji su od njega traženi.

„Ali će on itekako nastaviti da koketira i sa Rusijom i sa Kinom, i nastaviti da ispunjava i njihove želje“, podvukao je Pajtić.

Na pitanje o Makronovoj poseti Pajtić je rekao da zabrinjava netransparentnost onoga o čemu se govorilo, posebno u onom delu koji se odnosi na nuklearnu energiju.

„Vučić razgovara o potencijalnim nuklearnim programima koje bi Srbija realizovala, a istovremeno tvrdi da nismo u stanju da upravljamo metroom, objektima za pročišćavanje voda, ni aerodromom i da sve to treba da čini neko drugi. Dakle, ako nismo sposobni za to, prilično je paradoksalno da onda smatra da smo sposobni da upravljamo nuklearnim elektranama“, rekao je Pajtić.

Osvrnuo se i na postavljanje ćerke guvernerke NBS Jorgovanke Tabaković na čelo Instituta za javno zdravlje Vojvodine, pa je ocenio da taj potez pokazuje bezobzirnost režima.

„Smenili su doskorašnjeg direktora kada je obavestio javnost i Novosađane da piju vodu punu crva. Umesto da smene direktora Vodovoda oni postave ćerku Joprgovanke Tabaković na tako značajnu funkciju. Posle toga, Novosađani mogu da zaborave da će ikada saznati šta piju, u čemu se kupaju, čime zalivaju svoje bašte“, rekao je Pajtić.

Posetu Vučića Podrinju Pajtić je okarakterisao kao pokušaj da se zabašuri ono što se dešava na severu Kosova.

„Vidimo da kad god su u krizi oni pribegavaju istim temama. To su kupovina oružja i tobožnja briga o bezbednosti zemlje, kao i o priča o obaveznom vojnom roku. Međutim, do sad su se te teme toliko izlizale da verujem da je i onim ljudima koji ga podržavaju jasno da one predstavljaju samo dimnu zavesu da se ne bi videli ozbiljni problemi“, podvukao je Pajtić.

Dodao je da se trenutno na severu Kosova realizuje Francusko-nemački sporazum.

„U tome institucije iz Prištine učestvuju aktivno, a one iz Beograda pasivno. Nije slučajno sve to na Kosovu počelo da se dešava u trenutku dok je u Beogradu bio Emanuel Makron, inicijator tog Francusko-nemačkog plana. Sve je to jasno koordinisano. Kad sam govorio o tome da je dovoljna usmena saglasnost da bi neki sporazum bio zaključen i da će ovaj plan biti sproveden na terenu, oni koji ne znaju mnogo o pravu su tvrdili da je nemoguće i da sporazum mora da se potpiše. Sad vidimo da je moguće“, naglasio je Pajtić.

Istakao je i da je, po svemu sudeći, posao Ane Brnabić da lobira za Rio Tinto iako je to u suprotnosti sa funkcijom koju obavlja.

„Nakon što je SANU rekla 2022. godine da taj projekat nije koristan, odnosno da je štetan za Srbiju, teško da bilo kakva rasprava ima smisla. Vlast umesto da odbaci taj projekat zbog rizika, nastavlja da ga promoviše i najavaljuje nekakvu dobit. Dakle, od rudnika litijuma bismo dobili 180 miliona evra, dok će EXPO koštati 17 milijardi. Gotovo stotinu puta više. Jasno je da ovakva agresivna kampanja u korist Rio Tinta može biti posledica samo njihovog ličnog interesa“, zaključio je Pajtić.

(Beta)

