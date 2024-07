Parandilović: Policija u Lučanima već mesecima sprovodi teror nad građanima

Poslanik i predsednik stranke Novo lice Srbije Miloš Parandilović izjavio je danas da policija u Lučanima već mesecima sprovodi teror nad građanima.

Parandilović je agenciji Beta kazao da poslednji slučaj maltretiranja i prebijanja mladića Radovana Đenadića poziva na pripravnost i odbranu građana od policijskog terora.

„Moraćemo da branimo svakog građanina ove zemlje jer nas ovakva sudbina sve čeka. Dvojica policajaca bukvalno su kidnapovali Radovana sa proslave rođenja deteta, vozili ga u šumu, tukli kundacima i granama, maltretirali nekoliko sati pa odvezli u policijsku stanicu gde su sami sastavili zapisnik pod izgovorom da ‘ministar stoji iza njih’. Da je ovo normalna država, načelnik policije Moravičkog okruga momentalno bi podneo ostavku, al pošto nije, zahtevam njegovu smenu“, rekao je Parandilović.

On je dodao da su pre par meseci policijski službenici u Lučanima pucali na mladića zbog, kako je rekao, trivijalnosti.

„Svi ovi povremeni izlivi agresije policijskih službenika posledica su dugogodišnjeg zapošljavanja svake secikese koja pokaže lojalnost prema Vučićevom (Aleksandar) liku i delu. Za posledicu smo dobili partijsku policiju koja ne štiti građane već nad njima sprovodi teror ako je to u interesu vrhuške SNS kartela“, ocenio je on.

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je protiv dvojice policijskih službenika u Lučanima pokrenut disciplinski postupak za „teške povrede službene dužnosti“.

„Postoji sumnja da su oni prekoračili policijska ovlašćenja prilikom postupanja prema R.Đ. koji je doveden u prostorije ove policijske stanice. O svemu je obavešteno i tužilaštvo u Čačku“, rekao je Dačić.

Radovan Đenadić iz Guče ispričao je medijima da je 3. jula pretrpeo stravičnu policijsku torturu nakon što su ga izvukli iz jednog kafića u kom je s prijateljima slavio jer je postao otac.

Prema njegovim rečima, policajci su ga izvukli iz lokala, smestili u službeni automobil i odveli u šumu gde su ga vezanog tukli do besvesti.

„Kada smo zamakli iz sredine gde nema ljudi, jedan od policajaca me je udarao kundakom od oružja, šamarima, laktovima i pesnicama“, ispričao je Đenadić za portal Nova.

Kako tvrdi, vozili su ga obilaznim putem oko Guče.

„Iz njihovog razgovora sam čuo da će da me vode u Gornji Dubac da bi me pojeli medvedi. Iako nisam verovao, stvarno smo otišli tamo“, ispričao je on.

Vodili su ga kroz šumu da bi zastali kraj neke obale.

„Potom je jedan od njih otkinuo granu i tukao me ne znam ni sam koliko. Ja sam pao i bukvalno sam bauljao i jeo zemlju“, priča on.

Nakon toga su mu ruke opasali oko drveta i vezali ga lisicama.

„Na sreću neki automobil je naišao i oni su se uplašili. Ucenjivali su me pitanjima šta ću da kažem kad dođem u Guču“, priča Đenadić.

Potom su ga odveli u policijsku stanicu.

Policajci su u belešci s isleđivanja Đenadića naveli da je on pre privođenja imao vidne povrede.

„Policajci su ga pitali kako su nastale povrede, na šta se Đenadić izjasnio da ih je zadobio ličnom nepažnjom u prethodna dva-tri dana, ali da nije tražio lekarsku pomoć“, stoji u policijskoj belešci.

Đenadić tvrdi da su policajci sami napisali izveštaj, a da njega niko nije ništa pitao.

„Naveli su da sam se povredio u šumi pre dva, tri dana. U jednom momentu je došao komandir koji je naredio da se skinem i kada je video povrede samo je izašao“, dodao je on.

Po izlasku iz policijske stanice, Đenadić je zatražio lekarsku pomoć u Domu zdravlja u Guči, kazavši dežurnoj doktorki da je povrede zadobio od policije.

Nakon pregleda i konstatovanja teških povreda hitno je upućen u Opštu bolnicu u Čačak.

(Beta)

