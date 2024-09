Parandilović: Vučić se na šibicarski način odrekao Kosova

Poslanik i predsednik stranke Novo lice Srbije Miloš Parandilović izjavio je danas da se predsednik Aleksandar Vučić na „šibicarski“ način odrekao Kosova i Metohije.

Povodom izjave izaslanika Evropske unije Miroslava Lajčaka da je Srbija povukla crvene linije za Kosovo, Parandilović je agenciji Beta kazao da je sve u Vučićevoj politici blef i forma.

„Kad je trebalo zbog domaće javnosti pisati o crvenim linijama, (premijerka Srbije Ana) Brnabić je mahala tim pismom, kad je pod različitim pritiscima traženo povlačenje, ona je povukla pismo. Takvom šibicarskom politikom Vučić je sebe diskreditovao u svetu, niko ga ne shvata ozbiljno, ne može ništa da ispregovara i svaki međunarodni dogovori su fijasko Srbije“, ocenio je Parandilović.

On je kazao da Vučiću nije stalo ni do Kosova ni do Srbije.

„Zato se kao u rijalitiju šeta po Loznici dok Kurti (Aljbin) ukida poslednje tragove srpskog postojanja na KiM. Zarad opstanka na vlasti Vučić je spreman sve da rasproda, sve državne interese da baci pod noge, da zemlju prepusti kriminalcima koji u Srbiji kupuju sve što požele. Spreman je da se odrekne KiM, da razvali medije, zdravstvo, školstvo, sudstvo i sve čega se dotakne“, istakao je on.

Parandilović kaže da stranci znaju da Vučić blefira i šibicari i da je spreman da se kocka sa svim državnim interesima.

„To se u međunarodnim odnosima ne prašta. Ono što je tragično jeste to što je svaki njegov poraz, nepovratna šteta za državu Srbiju, zato je obaranje Vučića preduslov za ozdravljenje srpske države“, naglasio je Parandilović.

Izaslanik EU Miroslav Lajčak je pre dva dana u Prištini kazao da je pismo koje je u decembru prošle godine Evropskoj uniji uputila tadašnja srpska premijerka Ana Brnabić, u kom je izrazila rezerve po pitanju delova Ohridskog sporazuma, odnosno iznela crvene linije Srbije za Kosovo – povučeno.

Predsednik Srbije je nakon prihvatanja Ohridskog sporazuma, više puta izjavio da „bilo kakav oblik formalnog ili neformalnog priznanja nezavisnosti Kosova i članstvo u Ujedinjenim nacijama su „crvene linije“ preko kojih Beograd neće preći“.

(Beta)

