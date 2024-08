Pašalić pozvao nadležne da reaguju povodom vređanja vlasnika poslastičarnice ‘Pelivan’

Zaštitnik građana Zoran Pašalić osudio je danas pretnje i uvrede upućene vlasnicima beogradske poslastičarnice „Pelivan“ i pozvao nadležne da hitno reaguju i najstrožije kazne počinioca nasilja.

On je u pisanoj izjavi rekao i da će u cilju podrške posetiti porodicu u čijem je vlasništvu najstarija poslastičarnica na Balkanu.

Pašalić je ocenio da u tom slučaju nije reč samo o grubom kršenju ljudskih prava i ugrožavanju predstavnika nacionalne manjine, već da je takav čin napad na suštinske vrednosti, kulturu i identitet društva.

„Te uvrede i pretnje, nisu samo napad na jednu porodicu, građane Srbije i naše sugrađane. One su usmerene na svakog od nas. One su udar na naše simbole i naše vrednosti, lične i društvene, jer vređaju zajedničko nasleđe i svu lepotu života u različitosti koji su nam omogućili da opstanemo i ostanemo na ovim prostorima. Zato je takav primitivizam nedopustiv i na njega se mora odgovoriti“, kazao je on.

Dodao je da svako nasilje, bilo ono verbalno ili fizičko zaslužuje sankciju, a da na ono koje je usmereno na društveno osetljive grupe, u koje spadaju i nacionalne manjine, treba posebno obratiti pažnju, jer je to neophodno za očuvanje identiteta svih nacionalnih zajednica u Srbiji, „što je jedna od najvećih vrednosti našeg društva, kao i osnov za bolje razumevanje ljudskih prava“.

Vlasnici najstarije poslastičarnice na Balkanu Pelivan na društvenoj mreži „Iks“ naveli su da su od jedne mušterije, putem telefonskog razgovora, dobili niz uvreda na nacionalnoj i verskoj osnovi, zbog čega su odlučili da slučaj prijave nadležnim organima.

(Beta)

