Pašalić u Nišu: Svaki drugi građanin žali se na rad katastra

Zaštitnik građana Zoran Pašalić je danas preneo da se tokom razgovora sa građanima Niša u okviru akcije „Dani ombudsmana“, svaka druga osoba žalila na postupanje niškog i republičkog katastra.

„Ljudima najviše smeta dužina postupaka i žale se na postupanje Republičkog geodetskog zavoda čak konkretno sa imenima osoba koje postupaju“, izjavio je Pašalić.

On je kazao da se građani i u drugim gradovima žale na rad Republičkog geodetskog zavoda, te da je to vrlo bitan problem jer dira u imovinu, ono što je Ustavom zagarantovano pravo. „Veliki broj problema uspeli smo da rešimo. Mislim da imamo ozbiljan autoritet kod Republičkog geodetskog zavoda, ali mislim da je ovo sistemska stvar i da mora da se reši izmenom određenih propisa“, izjavio je Pašalić na konferenciji za medije.

Po njegovim rečima, pokrenuta je inicijativa Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti angažovanja advokata u postupcima u katastru.

„Vi znate kojim se troškovima izlažu građani u tim slučajevima oko upisa i promenama u katastru „, izjavio je Pašalić.

On je kazao da u Nišu danas nije bilo ljudi koji su se žalili na rad izvršitelja, ali da taj problem postoji i da su ljudi na to ukazivali u drugim gradovima.

„Problem je u tome što zakon omogućava da dužnici ulaze u kategoriju od koje se uzima veći deo penzije kada je njen minimalni iznos uvećan za svega par stotina dinara. To dovodi ljude u apsolutno bezizlaznu situaciju“, istakao je Pašalić.

On je kazao da je to gorući problem i da će kancelarija Zaštitnika građana pokušati da ga reši prvo preko Komore izvršitelja, a onda i promenom zakona.

Pašalić je rekao da se susreću i sa velikim brojm socijalnih slučajeva.

„Kada rešavete problem socijalnih slučajeva često možete da se ogrešite da neko spada u socijalnu kategoriju nominalno, a da faktički ne spada“, izjavio je Pašalić.

Prema njegovim rečima, zbog toga bi trebalo „izgurati do kraja“ socijalne karte koje je pokrenulo Ministarstvo rada, ali koje se sada ne odnose na sve.

„Znam da ću se zbog toga suočiti sa gomilom kritika kao što sam se suočio. Nebrojeno nevladinih organizacija me je kritikovalo što podržavam to, uz obrazloženje da se na taj način vrši diskriminacija. Međutim, ako se to ne uradi mi nemamo jasnu sliku ko koliko ima“, dodao je on.

Ombudsmanka Grada Niša Katarina Mitrovska kazala je da se kancelariji Zaštitnika građana Niša ove godine pritužbama obratilo oko 1.500 građana.

„Najveći problem u ovoj godini građanima bio je sa bukom iz ugostiteljskih objekata. Vršili smo veliki pritisak na inspekcijske službe, međutim nismo uspeli da do kraja rešimo taj problem“, rekla je Mitrovska.

Ona je kazala da je kancelarija Zaštitnika građana identifikovala da nedostaju neke lokalne odluke koje bi u tom delu uredile kontrolisanje nivoa buke.

Po njenim rečima, kancelarija je prošle nedelje uputila inicijativu za donošenje lokalne odluke o merenju nivoa buke iz ugostiteljskih objekata nadležnoj upravi, a sa tim je upoznato i Gradsko veće i gradonačelnika.

Od nadležnih, dodala je Mitrovska, dobijeno je obećanja da će ta odluka ući u skupštinsku proceduru.

(Beta)

