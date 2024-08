Pastor: Tražimo od Mađarske da granični prelazi budu prohodniji

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balint Pastor izjavio je danas da ta stranka neprekidno traži od mađarske Vlade da granični prelazi sa Srbijom budu prohodniji za putnike.

On je tako, za Subotički mađarski radio, reagovao povodom dugih redova na graničnim prelazima između Srbije i Mađarske, prenosi RTV Panon.

Naveo je da se već godinama redovi uvek stvaraju na mađarskoj strani, dok, kako je kazao, na srpskoj strani toga nema.

Kazao je i da mnogi očekuju od SVM da nešto preduzme i po tom pitanju, te da „još uvek nije došlo vreme kada bi bilo ko iz SVM-a mogao da naređuje mađarskim državnim organima“.

„Ono što možemo da uradimo i činimo to neprekidno, jeste da tražimo od mađarske vlade da granični prelaz Horgoš 2 – Reske bude što prohodniji“, istakao je Pastor.

Podsetio je da je taj granični prelaz jedan od najprometnijih ne samo u Evropi nego i u svetu.

Kazao je da se tu nalazi i šengenska granica, pa su, kako je ocenio, mađarske vlasti odgovorne ne samo za ulazak putnika u Mađarsku već i njihov ulazak na teritoriju čitave EU.

Oni koji na dnevnom nivou ili veoma često prelaze granicu se obavezuju da će svakodnevno stajati u redu po nekoliko sati kako bi radili u Mađarskoj, rekao je Pastor.

Lider SVM je dodao da se oni posle ipak vraćaju kući.

„Za nas je važno da se oni ne presele u Mađarsku, jer bi to značilo da bi njihova deca tamo išla u školu, a mi bismo izgubili te pripadnike mađarske zajednice koji žive u Vojvodini“, kazao je Pastor.

Prema njegovim rečima, SVM čini sve da im obezbedi da mogu svaki dan da putuju na posao i da svake noći spavaju kod kuće.

„Ne borimo se samo za one koji ovde žive, i za one koji su otišli, već bismo voleli da se oni vrate, i trudimo se da im za to obezbedimo adekvatne uslove“, kazao je on.

Prema njegovim rečima, SVM se bori i za one koji putuju na posao, „da to mogu da rade na normalan, human način“.

Podsetio je da je u razgovoru sa mađarskom vladom dogovoreno da granični prelaz Horgoš 2 bude otvoren od 4.00 do 23.00.

(Beta)

