Patrijarh Porfirije služio liturgiju u Dečanima

Poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije služio je danas liturgiju u manastiru Dečani, dok će sutra, na Uskrs, služiti liturgiju u Pećkoj patrijaršiji, kada će podeliti stotinu godišnjih stipendija učenicima i studentima sa Kosova i Metohije iz fonda Zadužbine Sime A. Igumanova.

„Danas je Velika subota. I evo ono što smo od Adama do naših dana svi ljudi iščekivali i što nismo mogli ni kroz svoju pamet, ni lepotu, ni moć, ni snagu, ni vlast, ni sposobnost, ni umešnost, ni filosofiju, ni nauku, ni umetnost, ni politiku da realizujemo, Gospod je učinio to zbog nas, iz ljubavi prema nama, jer je po svojoj suštini ljubav. On je ljubav po sebi i to je učinio za svakog čoveka. Ono što smo oduvek sanjali, za čim smo čeznuli, što je smisao našeg života, a što nismo sami mogli ostvariti, Gospod je zbog nas učinio. On je pobedio smrt“, rekao je patrijarh Porfirije.

Kako je rekao, „i nije čudo što smo danas čitali u molitvama na Liturgiji, moleći se Bogu da izmiri narode, da nas izbavi od bratoubilačkih ratova, da nas izbavi jednom rečju od stanja neprijateljstva u kojem se nalazimo, u odnosu na sve i u odnosu na svakog“, prenela je Informativna služba SPC.

„Kad god, dakle, zaboravimo da je smrt zapravo naš neprijatelj, svi drugi nam postaju neprijatelji. I Bog nam postaje često neprijatelj u pomračenom umu našem i u tamnoj duši i srcu našem. I istinski i pravi strah i svi problemi i frustracije koje imamo u sebi i izvan sebe nisu ništa drugo nego upravo strah od tog neprijatelja koji se zove smrt“, naveo je patrijarh Porfirije.

Prema njegovim rečima, „nemamo drugog neprijatelja, sve druge neprijatelje smo sami stvorili, mi smo iskreirali druge neprijatelje u sebi i u svom srcu, a oni zapravo nisu sazdani, ne postoje i nisu pozvani i stavljeni pored nas da nam budu neprijatelji“.

On je rekao da će se noćas i sutra „klicati u slavu Hristovog Vaskrsenje iz mrtvih“.

„Pevaćemo pesmu u kojoj ćemo sami sebe pozivati da zagrlimo sve, sve ljude i one koji su naši neprijatelji, bolje reći, ako smo Hristovi nemamo neprijatelje, nego ćemo zagrliti i one koji sebe vide kao naše neprijatelje i neprijateljski se odnose prema nama, jer mi ćemo u Hristu znati da je Hristos dao život svakom čoveku, pa i njima. I zato ćemo, radujući se Njemu, radovati se svakom, a grleći Njega, budući sa Njim u zagrljaju, grliti i svakog“, istakao je patrijarh Porfirije.

(Beta)

