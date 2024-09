Petković: Delegacija Prištine odbila trojni sastanak jer neće da pričaju o ZSO

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je posle današnjeg razgovora sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom u Briselu da je šef delegacije Kosova Besnik Bisljimi odbio trojni sastanak s njim i Lajčakom jer „ne žele da pričaju o Zajednici srpskih opština“.

„Ne žele da razgovaraju o temama koje smo mi predložili, a to je pre svega pitanje formiranja Zajednice srpskih opština. Mi smo uvek spremni na razgovore s delegacijom Prištine, spremni smo da razgovaramo i o temama koje oni predlažu, i imali bismo šta da kažemo“, rekao je Petković posle razgovora u Briselu, prenela je Radio-Televizija Srbije (RTS).

On je rekao da je Lajčaku predao spisak svih uhapšenih Srba, među kojima je mnogo onih koji su učestvovali u protestima, a za koje je postojao dogovor da neće biti hapšeni.

U Briselu je danas održana nova runda dijaloga na tehničkom nivou. Sastanak s Lajčakom i njegovim timom imali su odvojeno delegacija Srbije koju je predvodio Petković ,i delegacija Kosova s Bisljimijem na čelu.

„Naša politika jeste politika mira i stabilnosti, i zato smo i izneli niz mera koje treba da dijalog vrate u život. Sever KiM se iz dana u dan pretvara u Kurtijev policijski poligon na kojem se iživljava nad Srbima,“ rekao je Petković.

Petković je najavio da će u Briselu razgovarati s delegacijom NATO-a o otvaranju mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici što najavljuje Priština. Otvaranje bi, kako je rekao, imalo pravne i bezbednosne posledice.

„Pre svega da ukažemo na sve opasnosti do kojih bi došlo ukoliko bi Kurti krenuo u jednostrano otvaranje mosta. Važno je što oni to razumeju, i sami su nam rekli da to pitanje nije vremenski ograničeno i da treba da ostane deo dijaloga“, rekao je Petković.

Petković je rekao da je Lajčaku predstavio mere koje je u petak izneo predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a koje „podrazumevaju oživljanje dijaloga i zaštitu Srba na KiM“.

Kosovska strana je potvrdila da neće biti trojnog sastanka s predstasvnikom Srbije i posrednikom EU.

Dijalog Kosova i Srbije je u zastoju već više od godinu dana. Lideri dveju strana su u februaru 2023. godine postigli Sporazum o putu ka normalizaciji odnosa, a dva meseca kasnije u Ohridu i o njegovom sprovođenju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Aljbin Kurti su se poslednji put sastali 14. septembra 2023, deset dana pre napada naoružane grupe Srba u Banjskoj, na severu Kosova.

(Beta)

