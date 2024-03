Petrović (SSP): Opozicija ne deli gradjane, to radi vlast

Stranka slobode i pravda (SSP) je danas odbacila stav premijerke u tehničkom mandatu Ane Brnabić da opozicija deli gradjane, te u saopštenju istakla da to upravo radi njena Srpska napredna stranka i politika koju sprovodi predsednik države Aleksandar Vučić.

Potpredsednik SSP Goran Petrović je u saopštenju naveo da „građane već više od decenije deli politika koju sprovodi autoritarni režim Aleksandra Vučića“.

Brnabić, koja je i funkcionerka SNS-a, je ranije optužila opoziciju da vređa veliki broj Beograđana navodima da su na decembarskim izborima glasali „fantomi“.

„To što oni (opozicija) rade jeste suština fašizma“, rekla je Brnabić, povodom tvrdnji predstavnika koalicije „Srbija protiv nasilja“ o „fantomskim biračima“ na decembarskim izborima.

Petrović, čiji SSP je deo koalicije „Srbija protiv nasilja“, je naveo da „opozicija ne deli građane, niti promoviše fašistički narativ“.

Ocenio je da je politika koju sprovodi Vučić podelila građane na one sa članskom kartom SNS-a koji imaju mogućnost da se zaposle u javnim preduzećima i ustanovama, lokalnim samoupravama i svim državnim organima“ i na, kako je kazao, one druge, bez ikakvih prava.

“Dakle, one koji imaju sva prava, i one koje Vi (Brnabić) svakodnevno vređate koristeći rečinik ulice a kojih je mnogo više, koji nemaju nikakva prava i moraju da rade dok oni sa članskim kartama „botuju idu od vrata do vrata od grada do grada i sakupljaju kapilarne glasove u radno vreme”, dodao je.

A što se „fašističkog narativa“ tiče, u njega, kako je kazao, „se obično uklapa politika koja je zarobila institucije, koja omalovažava, vređa i proganja novinare koji pišu i govore o kriminalnim radnjama vlasti“.

Petrović smatra da ke to politika „koja proganja časne policajce i tužioce a šuruje sa kriminalcima“ i koja, kako je naveo, „umesto demokratije nudi vođu koji podršku građana dobija nameštenim i pokradenim izborima“.

(Beta)

