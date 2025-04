Pilja (SNS): Macut je birao ministre, oni su njegova odgovornost

Biljana Pantić Pilja iz Srpske napredne stranke (SNS) rekla je danas na sednici Skupštine Srbije da će mandatar Đuro Macut imati podršku te stranke dok sledi politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i dodala da ne želi da komentariše predloge za ministre pošto su oni Macutova odgovornost.

Rekla je da mandatar treba da štiti interes Srbije i njen teritorijalni integritet.

„Sportskim jezikom rečeno, vaš je tim. Vi ga izvodite, ako ne valja, vaša je odgovornost“, navela je Pilja.

Samostalna poslanica Jelena Pavlović poručila je mandataru Macutu da su studenti i građani već pet meseci na ulici i da njihov cilj nije blokada, već rad institucija.

„Ukoliko niste zaista spremni da ispunite studentske zahteve u kratkom roku, povucite kandidaturu za premijera. Na taj način ćete sačuvati ugled profesora i stručnjaka, koji ste godinama sticali, a sa druge strane, nećemo prolongirati izlazak iz političke krize, u kojoj se definitivno nalazimo“, dodala je Pavlović.

Ona je zatražila da budu raspisani novi izbori, kako bi se na miran i legalan način prevazišla društvena i politička kriza, a ne zastrašivanjem i ucenjivanjem, dodajući da je protiv prelaznih vlada.

Poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Stefan Janjić ocenio je danas da nova vlada neće potrajati duže od šest meseci.

On je kazao da se Macut za sastav vlade „nije ništa pitao“, da ima puno spornih imena na spisku kandidata za ministre, ali da je najproblematičniji kandidat za ministra prosvete Dejan Vuk Stanković.

„Pun je internet svedočenja studentkinja koje ga optužuju za seksualno uznemiravanje. U emisiji na Hepiju, 9. maja 2021. godine javlja se žena i kaže da je Stanković učinio nešto njenoj ćerki, mnogo gore nego seksualno uznemiravanje. Da je to kojim slučajem uradio neko sa strane opozicije, pa na Informeru bi bile specijalne emisije, gostovanja, svedočanstva… Što ste izabrali takvog čoveka u Vladu, bez obzira da li je istina? Postoje osnovane sumnje, neko je to izrekao i vama je to sve u redu“, kazao je Janjić.

Sonja Pernat iz Pokreta radnika Sloga – Struka ocenila je danas da će nova vlada Srbije biti vlada „lošeg kontinuiteta“.

Kazala je da je mandatar Macut predložio za ministra čoveka koji je palio zastavu Evropske unije (EU) i upitala ga kako će to da objasni ljudima u Evropu.

Poslanici u Skupštini Srbije u utorak su počeli sa raspravom o predlogu nove vlade, a diskusija je nastavljena danas od 10 časova i protiče mirno.

(Beta)

