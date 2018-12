Danas oblačno, ponegde sa slabim snegom, do 4 C

BEOGRAD – U Srbiji će ujutro i pre podne biti umereno i potpuno oblačno, ponegde sa slabim snegom, uglavnom na severu i istoku.

Od sredine dana očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. U južnim i jugozapadnim krajevima zemlje malo do umereno oblačno i suvo.

Jutarnja temperatura od minus 5 do 2 stepena, najviša dnevna 3 do 8 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će danas biti umereno i potpuno oblačno, ujutro i pre podne sa slabim snegom. Od sredine dana prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura oko nule, najviša dnevna oko 4 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti umereno do potpuno oblačno, malo hladnije, u četvrtak u većini krajeva suvo, po podne na jugu i zapadu, a u petak u celoj zemlji ponegde sa slabim snegom. U subotu malo toplije mestimično sa kišom u nižim, a snegom u višim predelima. Zatim do kraja perioda prolazna naoblačenja i u pojedinim danima mestimično kiša, na planinama sneg.

(Tanjug)