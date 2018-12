Šta Srbiji donosi članstvo u CERN?

BEOGRAD – Srbija je postala članica Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN), a članstvo u ovoj organizaciji će srpskim naučnicima pružiti mogućnost saradnje i učešće u istraživanjima koja se realizuju u Ženevi.

Programski direktor Petnice Nikola Božić izjavio je da će članstvo Srbije u CERN-u biti podsticaj fundamentalnim naukama.

„One su uz obrazovanje najvažniji činioci razvoja nekog društva. Ulaskom Srbije u CERN biće to podsticaj i za razvoj nauke u celom regionu, jer naučnici intenzivno sarađuju. A ako posmatramo Berlinski proces u okviru pridruživanja EU vidimo da in on podrazumeva podršku još intenzivnijem regionalnom povezivanju u oblasti nauke”, rekao je Božić, prenosi B92.

Članstvo će pomoći i pri finansiranju nauke, jer se za to iz državnog budžeta izdvaja 0,3 odsto BDP-a.

„Mi nemamo mogućnosti da sami mnogo izdvajamo u naučnu infrastrukturu, pa je članstvo u ovakvim projektima veoma značajno, jer naša akademska zajednica može učestovati u istraživanjima koja bi nam inače bila nedostupna”, objasnio je Božić.

Ističe da je veoma važno da se razume da su ulaganja u nauku i obrazovanje investicije u budući razvoj našeg društva – svakog društva.

„Finansiranjem članstva u CERN naša država podstiče razvoj nauke, ali je važno da se obim sredstava za nauku poveća i z naše istraživače i institucije u Srbiji”, poručuje Božić.

Članstvo Srbije u CERN-u biće formalno potvrđeno nakon što Skupština Srbije i Unesko, prema ustanovljenim procedurama, ratifikuju ovu rezoluciju. Zvaničan prijem Srbije kao stalnog člana CERN-a biće upriličen svečanom ceremonijom podizanja srpske zastave ispred zgrade CERN-a u Ženevi, kojoj će prisustvovati najviši državni vrh.

Kao jedna od republika Jugoslavije, Srbija je bila među osnivačima ove organizacije 1954. godine, ali je 1961. godine prestala da bude član, iz „ekonomskih razloga“, a nakon više od pola veka, u martu 2012. godine Srbija se vratila u CERN kao pridruženi član.

(Tanjug)