Ponoš: Akcija protiv vojnog sindikata treba da ućutka vojsku

Lider stranke „Srbija centar“ i nekadašnji načelnik Generalštaba Zdravko Ponoš ocenio je danas da akcija policije protiv Vojnog sindikata Srbije ima politički karakter i da predstavlja pokušaj „ućutkivanja vojske“.

U izjavi za N1, Ponoš je osudio pretres kuće predsednika Vojnog sindikata Srbije Novice Antića u Kragujevcu.

„Ovakve stvari su pre svega usmerena na to da se dezavuiše Novica Antić, da se promeni vrh sindikata i da se dovedu ljudi koji će biti poslušnici vojnog vrha. Ministar odbrane je pre neki dan objavio svoje nezadovoljstvo samim postojanjem vojnog sindikata, a s obzirom da on ne može da ga ukine, može da ga učini podobnim. I on to upravo čini. O tome se radi“, rekao je Ponoš.

Prema njegovim rečima, vojno rukovodstvo već duže vreme pokušava da disciplinuje Antića, ali to do sada nije uspelo.

„To ih jako boli. Koliko znam, oni (sindikat) su ovih dana hteli da se pozabave i pozicijom šefa Vojnobezbednosne agencije (VBA) Đure Jovanića, koji je tu već godinama. To šef VBA ne može da istoleriše, kao ni ministar odbrane“, smatra Ponoš.

On je konstatovao da akcija protiv Antića ima politički karakter, a za svrhu kaže da je ućutkivanje vojske „u kojoj ima ljudi koji se komešaju“.

Dodao je da je situacija u vojsci teška, da oni koji mogu da nađu drugo zaposlenje odlaze iz nje, a da su oni koji ostaju u njoj prilično nezadovoljni.

„A vojni vrh ne želi da ima bundžije u vojsci“, rekao je Ponoš.

Pripadnici MUP-a Srbije obavili su u toku noći pretres kuća i stanova pripadnika Vojnog sindikata Srbije zbog navodnih finansijskih malverzacija.

(Beta)

