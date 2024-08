Ponoš: Hapšenja – zastrašivanje pre septembra kada se očekuje jači otpor projektu ‘Jadar’

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš ocenio je danas, govoreći o hapšenjima aktivista učesnika protesta zbog najavljenog iskopavanja litijuma i kompanije „Rio Tinto“, da vlast „radi na zastrašivanju pre septembra“, kada se očekuje „jači otpor građana projektu Jadar“.

„Vlast zna da se plamen širi, i sve ovo je dosta traljav pokušaj da se on ugasi. Septembar će, ljudi se vraćaju sa odmora, a novčanici su prazni, takođe zaposleni u prosveti tada štrajkuju. Njima se u avgustu, kada je vlast mislila da će da im prođe Jadar, desio – narod“, rekao je Ponoš za televiziju N1.

Ocenio je da vlast „ne zna da funkcioniše“ sa narodom, navodeći primer debate u Malom Zvorniku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

„I taj pokušaj Vučićeve debate u Malom Zvorniku, tamo nije bilo ljudi, osim tih naučnika koji su protiv litijuma, bili su dovedeni ljudi. I opet je ispao debakl, jer su oni pokušavajući da budu pristojni otvorili neke teme koje su dezavuisale taj događaj“, smatra Ponoš.

Govoreći o tome što je inicijativa „ProGlas“ odbila pozive predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić i vlasti na razgovor, predsednik stranke SRCE navodi da je dobro što je ta inicijativa tako reagovala.

„Za vlast je korisno da stupe u dijalog s nekim ko ima takav ugled. I dobro je što je Proglas tako reagovao. Ova vlast je bezočno vređala članove Proglasa. Ovo je pokušaj diskreditacije, a i vlastima je trebalo i da pokažu da su spremni za dijalog. Jasno je da nemaju rešenja, jer podršku za sada imaju samo spolja“, ocenio je Ponoš..

Na pitanje šta znači to što premijer Miloš Vučević najavljuje eventualnu rekonstrukciju Vlade Srbije, Ponoš je naveo da je to – „odvlačenje pažnje“.

„U ovoj vladi nema različitih tonova, tu je malo ministara od integriteta, ali je i pitanje za njih zašto su ušlu u ovakvu vladu. Pitanje rekonstrukcij Vlade je pokušaj odvlačenja pažnje, ali čak i ako bi to neko uradio, to bi bilo kao kad bi neko nakon kupanja obukao izokrenut prljav veš, ništa to ne menja, to je i dalje prljav veš, i još se bolje vidi koliko je prljav“, ocenio je Ponoš.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com